El nuevo modelo de camiseta que empleará la selección española de fútbol en el Mundial del próximo año sigue dando que hablar. La nueva elástica, que fue presentada ayer por la marca Adidas y evoca al modelo que utilizaron los internacionales en el campeonato del mundo de 1994, sigue siendo objeto de debate por su gama cromática, al componerse del rojo, amarillo y un color púrpura muy similar al de la bandera republicana.

Hoy, según adelanta el diario As en su edición digital, se ha sabido que el modelo ha generado un profundo malestar en el Gobierno español. Así lo ha reconocido, en palabras recogidas por el citado periódico deportivo, Juan Luis Larrea, presidente de la Federación. "Hemos recibido quejas desde lo más alto. Al Gobierno no le hace gracia ni el lío ni la camiseta", afirmó el dirigente en referencia a la polémica.

"Pero la cosa no tiene fácil solución, porque la comercialización de las prendas comienza mañana y ya hay miles de ellas repartidas por los grandes centros comerciales y por las tiendas de deportes de toda España", continúa Larrea, quien no descarta "seguir usando el modelo antiguo hasta que pase la tormenta". No obstante, eso es algo que deberá discutir con la marca deportiva que patrocina a la selección, que aporta 25 millones de euros anuales a las arcas de la Federación.

Esta tarde, precisamente, la selección se concentra a partir de las 18.00 en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para comenzar a preparar los amistosos contra Costa Rica y Rusia, los días 10 y 14 en Málaga y San Petersburgo respectivamente.