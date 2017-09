El US Open expulsa a Fognini por insultar a una jueza

Fabio Fognini, número 26 del mundo, perdió el partido contra Travaglia (6-4, 7-6, 3-6, 6-0). Eliminado en individuales, tampoco podrá participar en dobles, donde sí se había clasificado para la tercera ronda junto a Simone Boletti. Los malos modales del tenista italiano no quedaron impunes en Nueva York. Después de insultar a una jueza del torneo llamándola “troia bocchinara” (“puta chupapollas” en italiano) en el partido primera ronda frente a su compatriota, la Junta del Grand Slam anunció la suspensión provisional del jugador, que quedará pendiente de la decisión definitiva del director de la junta, William L. Babcock.

Este insulto con agravante machista no fue escuchado por la jueza, que no sancionó a Fognini en el momento, pero fue captado por las cámaras, y ya le costó una multa de 24.000 dólares por parte del US Open por tres cargos, entre ellos conducta antideportiva. Ahora se abre un nuevo caso en la junta del Grand Slam, que propone una audiencia cerrada del jugador con Babcock y por el que enfrenta una multa de hasta 250.000 dólares (casi 211.000 euros al cambio de hoy) por comportamiento grave.

Fognini, volvió a mostrar su incapacidad para controlar la furia al caer ante el 144 del mundo y como ya le sucedió en 2015 frente a Nadal (al que le dijo “no me rompas los huevos”) o en Wimbledon en 2014 (donde le pusieron la mayor multa de la historia del torneo), perdió los estribos. Sin embargo, nunca antes había sido suspendido.

Luego, como es habitual en él, el tenista usó las redes sociales para disculparse entre emoticonos. “Quiero, sobre todo, pedir perdón a todos vosotros y al árbitro por lo que ha sucedido hoy. Simplemente ha sido un día muy negativa, aunque eso no perdona el comportamiento que tuve en el partido. De todas maneras, yo soy una cabeza caliente (y aunque la mayoría de las veces tengo razón) y me he equivocado A fin de cuentas, es solo un partido de tenis".

La junta de Grand Slam no parece pensar lo mismo y aclaró que no habrá más declaraciones al respecto hasta que el proceso que se aplica a lo que consideran una ofensa mayor dicte sentencia.