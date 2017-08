Los bombos del sorteo de la Champions: los 32 equipos, los cabezas de serie y una sorpresa

Los bombos del sorteo Bombo 1: Real Madrid, Bayern, Juventus, Benfica, Chelsea, Shakhtar, Mónaco, Spartak Moscú. Bombo 2: Barcelona, At. Madrid, París Saint-Germain, Borussia Dortmund, Sevilla, Manchester City, Oporto, Manchester United. Bombo 3: Nápoles, Tottenham, Basilea, Olympiacos, Anderlecht, Roma, Besiktas, Liverpool. Bombo 4: Celtic, CSKA Moscú, Sporting, Apoel, Feyenoord, Maribor, Qarabag, RB Leipzig.

Los cinco últimos en llegar fueron Liverpool, CSKA Moscú, Qarabag, Sporting y Apoel Nicosia, cinco equipos que se unen a los que se clasificaron el martes (Sevilla, Celtic, Maribor, Nápoles y Olympiacos) para componer los 32 que acceden a la fase de grupos de la Liga de Campeones. El sorteo para distribuirlos en ocho grupos se celebrará este jueves a partir de las 6 de la tarde en Montecarlo.

Los emparejamientos se dirigen de manera que no podrán enfrentarse equipos del mismo país y se estructuran a partir de cabezas de serie que se corresponden con los campeones de las ocho ligas europeas con mejor coeficiente Uefa y no en base al rendimiento de los equipos en las competiciones continentales. Por eso el segundo bombo esconde a varios de los cocos. Por ejemplo el Real Madrid ya sabe que uno de sus rivales saldrá del quinteto conformado por PSG, Borussia Dortmund, Manchester City, Oporto y Manchester United. Y si el tercer bombo no es amable puede verse inmerso en un grupo de hierro. Para Barcelona, Atlético y Sevilla sería importante evitar los cabezas de serie más poderosos. No se pueden cruzar con el Real Madrid, pero sí con Bayern, Juventus o Chelsea. Shakhtar y Spartak ofrecen dificultades logísticas, pero semejan más accesibles en lo futbolístico.

El Liverpool cumplió para propiciar que Inglaterra tenga cinco equipos en la fase de grupos, a la que accede directamente el Manchester United como vigente campeón de la Europa League. El equipo de Anfield se hizo fuerte en su estadio (4-2) ante el Hoffenheim e hizo buena la ventaja mínima que había logrado en la ida en Alemania (1-2). El equipo que adiestra Jürgen Klopp salió como un huracán para marcar tres goles en los primeros veinte minutos y sentenciar su pase para convertirse en uno de los equipos más fuertes del tercer bombo del sorteo.

A partir de la próxima temporada la fase previa apenas clasificará seis equipos para la de grupos. Los cuatro españoles accederán de manera directa

El Qarabag azerí hace historia

Varios futbolistas españoles tuvieron protagonismo en una jornada trepidante. Además de Alberto Moreno, titular en el Liverpool, el Apoel chipriota selló su pase con un once en el que se alinearon el defensa central Rueda, de larga trayectoria en el Valladolid, y el lateral zurdo vigués Roberto Lago. La semana pasada habían logrado dos goles de ventaja ante el campeón checo, el Slavia. Y en Praga aguantaron el empate inicial (0-0). No es menor la hazaña del equipo chipriota, pero más sorprendente es la llegada del Qarabag a la élite. El representante de Azerbaiján se sitúa por primera vez en la fase de grupos de la máxima competición continental tras hacer valer el gol del sudafricano Dino Ndlovu en el Parken de Copenhague. La victoria danesa (2-1) no bastó ante el uno a cero de la ida. El asturiano Michel, que pasó por Sporting y Getafe, fue pieza clave en la histórica epopeya del fútbol azerí.

El Sporting de Portugal alineó en Bucarest ante el Steaua a tres futbolistas que la pasada temporada jugaron en la liga española, Mathieu, Coentrao y Piccini. Y arregló con un contundente triunfo (1-5) los problemas que le habían generado el empate sin goles en Lisboa. Tampoco pasó apuros el CSKA Moscú para dejar atrás al Young Boys suizo, que cayó en Berna por la mínima volvió a sucumbir en Rusia (2-0).

De cara a la Liga de Campeones de la temporada venidera hay novedades significativas y afectan a la liga española que clasificará a cuatro equipos a la fase de grupos sin necesidad de jugar ninguna eliminatoria previa. Alemania, Inglaterra e Italia también tendrán cuatro plazas garantizadas entre los 32 últimos, Francia y Rusia situarán a dos y la opción de un tercero que iniciará la competición en rondas preliminares. Y Portugal, la gran perjudicada, Ucrania, Bélgica y Turquía clasificarán al campeón y tendrán una plaza más en una fase previa que pasará de dar diez pasaportes, como hasta este año, a otorgar apenas seis.