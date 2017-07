Jordan Spieth gana el Open Británico y sigue la estela de Nicklaus y Tiger

Jordan Spieth ha ganado el Open Británico, su tercer grande, después de una jornada taquicárdica en Royal Birkdale en la que se ha impuesto a Matt Kuchar con tres golpes de ventaja. Spieth suma su tercer título del Grand Slam antes de cumplir los 24 años (el próximo jueves), tras ganar en 2015 el Masters y el US Open, por lo que iguala el registro de precocidad de Jack Nicklaus y supera el de Tiger Woods, que antes de los 24 venció en dos grandes, el Masters de 1997 y el PGA de 1999. Nicklaus, Tiger... Spieth. El estadounidense está llamado a heredar el trono de los grandes de la historia.

Spieth comenzó la jornada con todo a favor pero muy pronto comenzó a meterse en problemas: tres bogeys en los cuatro primeros hoyos hicieron que su ventaja se esfumara rápidamente y que el torneo quedara empatado. Así fueron ambos, alternando más errores que aciertos, hasta que llegó el hoyo 13. Entonces Spieth perdió la calle y su bola aterrizó detrás de una pequeña loma. Imposible ver desde ahí el green, así que Jordan cargó con un dropaje con penalidad y sumó un bogey. Kuchar mandaba. Pero Spieth estaba vivo. Más que vivo. Enlazó a continuación birdie, eagle, birdie y birdie. Y ganó el Open, su tercera gran corona, con una autoridad absoluta. Spieth acaba con la racha de siete ganadores primerizos de grandes y se postula a rey del circuito.

Tercero fue el sorprendente Haotong Li, que consigue para China la primera clasificación de su historia entre los 10 mejores de un major. Rafa Cabrera consiguió su mejor resultado en un grande, cuarto con cinco bajo par, después de una vuelta final de 68. A tiro de podio, la clasificación entre los mejores es el justo premio a un golfista que a la sombra de Sergio García y ahora de Jon Rahm ha sabido ganarse el puesto a base de esfuerzo y práctica. El canario, de 33 años, ganó la semana pasada en Escocia su tercer título profesional, el primero tras cinco años a la sombra. Ahora recoge los frutos de ese sudor. "No me voy a volver loco. Me he quitado la carga de un años sin ganar y he estado luchando por estar ahí arriba, que era uno de mis objetivos del año". Cabrera agradece al público del Open que reconozcan "lo poquito" que dice haber ganado. Sergio García, sin el brillo de otras veces en el Open, acabó dos arriba en el torneo, y Jon Rahm, más tres. Al vasco le quedan por delante muchos años de aprendizaje. Todavía ha de crecer si quiere competir con gigantes como Spieth.

Clasificación completa del Open Británico.