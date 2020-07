Adriana Ozores: “No fui capaz de decir ‘no’ a seis generaciones de actores”

La actriz Adriana Ozores (Madrid, 1959) vuelve al Festival de Teatro de Almagro después de haber recibido el año pasado su premio de honor. La semana que viene recitará allí con Lluís Homar versos de San Juan de la Cruz.

¿Qué se siente al volver a los escenarios tras el parón por la pandemia? Un gran alivio pero también la zozobra de que el teatro, en especial, pende de un hilo.

¿Y volver al Festival de Almagro después de haber recibido el año pasado su premio de honor? Siento que vuelvo a casa cada vez, todo me es querido. Y con el orgullo de que Almagro hoy en día tiene un reconocimiento consolidado nacional e internacionalmente.

Usted ya recitó a San Juan de la Cruz junto a Lluís Homar antes de que estallara la pandemia. ¿El confinamiento le ha dado una nueva lectura de esos poemas tan introspectivos? Todos hemos sufrido una pequeña transformación durante el confinamiento y en alguna medida hemos tocado algo de “lo esencial”, así que espero poder ofrecer esas nuevas sutilezas cuando recitemos a San Juan.

Teniendo la familia que tiene, ¿habría podido no ser actriz? ¿Qué habría elegido? Podría no haber sido actriz, pero no fui capaz de decir "no" a seis generaciones atrás que empujaban de lo lindo, y creo que acerté. En todo caso, habría elegido cualquier expresión relacionada con las artes plásticas.

¿De qué tiró más durante la cuarentena: libros, películas, series? Estaba bastante KO, pero dentro de ese aletargamiento quizá vi más series.

¿Cuál es su obra preferida del Siglo de Oro español? La vida es sueño.

¿Qué libro tiene en la mesilla de noche? El arte de ser, de Mónica Cavallé.

¿Alguno que no pudiera terminar? Muchos… la selección de libros, debido la naturaleza de cada uno, en mi caso, es demasiado radical.

¿Qué papel le gustaría interpretar alguna vez en la vida? Siempre quise hacer Lady Macbeth y lo hice. Pero la mayoría de los actores nos enamoramos allí donde ponemos la atención y el corazón, así que estoy abierta a entregarme a los personajes que vengan.

¿Y cuál no aceptaría jamás? Todos los personajes son personas “vivas” con un universo infinito para explorar. Tengo más reticencias sobre desde dónde se quiere hacer esa exploración.

¿Qué película ha visto más veces en su vida? Lo que el viento se llevó. El personaje de Vivien Leigh es tan complejo en sus contradicciones que es un retrato formidable de la condición humana en las circunstancias que le tocan vivir.

¿Qué canción o tema musical escogería como autorretrato? El álbum completo Sing Me the Songs: Celebrating the Works of Kate McGarrigle.

¿Qué está socialmente sobrevalorado? La independencia.

¿A quién le daría el Premio Nacional de Teatro? A Carlos Hipólito.