¿Qué ver hoy en TV? | Domingo 23 de febrero de 2020

16.15 / TCM

Rebelde sin causa

Rebel Without a Cause. EE UU, 1955 (106 minutos). Director: Nicholas Ray. Intérpretes: James Dean, Natalie Wood.

El nombre de Nicholas Ray debería hacer caer de rodillas a cientos de cineastas pretendidamente audaces. Virulento e indómito, Ray viajó a contracorriente y convirtió el cine en el centro de su existencia, hasta el punto de permitir a Wim Wenders que lo filmase, agónico y moribundo, en la memorable Relámpago sobre el agua. La poesía que latía en las imágenes de todas sus obras estalla hasta alcanzar un insólito desgarro emocional en Rebelde sin causa, retrato de un grupo de jóvenes bajo el halo de la fatalidad, unos personajes tan sublevados como el autor que los filma, enfrentados a una sociedad anquilosada y sacudidos por vaivenes de esperanza y frustración.

19.40 / Movistar Drama

El silencio de los corderos

The Silence of the Lambs. EE UU, 1990 (115 minutos). Director: Jonathan Demme. Intérpretes: Anthony Hopkins, Jodie Foster.

Tras El silencio de los corderos, la mayor parte de los asesinos en serie cinematográficos quedaron reducidos a simples colegiales. La primera entrega de las andanzas de Hannibal Lecter revolucionó el cine de los noventa y sirvió de germen para la llegada, cuatro años después, de otro emblema como Seven. Parte de su mérito ya vivía en las páginas de la novela homónima de Thomas Harris, pero el filme sabe mantener una tensión narrativa casi insoportable gracias a una puesta en escena que llena de sentido los primeros planos y los movimientos de cámara y a los descomunales trabajos de Anthony Hopkins y Jodie Foster.

20.30 / La 2

Los celos, en ‘This is art’

El programa presentado por Ramón Gener, que ahonda en el mundo del arte a través de las emociones, se centra esta semana en los celos, un sentimiento terriblemente destructivo. Entre otros artistas, Gener indagará en la obra de Edvard Munch, un celoso sin remedio que lidió con este sentimiento a lo largo de toda su vida. También viajará hasta Venecia para entrar en la Scuola Grande di San Rocco, un encargo que enfrentó a dos gigantes del renacimiento: Tintoretto y Veronese. Incluso convertirá al espectador en un detective para investigar los casos de infidelidades que retrataron pintores como Ramon Casas, Natale Schiavoni o August Strindberg.

21.30 / La Sexta

Jordi Évole entrevista a Francisco Granados

Esta semana, el espacio Lo de Évole incluye una entrevista a Francisco Granados. El presunto cabecilla de la Operación Púnica abre las puertas de su domicilio a Jordi Évole, que se instala durante un día, junto con su equipo, en la casa de quien fuera la mano derecha de Esperanza Aguirre. Granados habla sobre su pasado político, su etapa en prisión y sobre el futuro judicial que le espera.

22.00 / La 1

Tres nominados, en ‘OT 2020’

La sexta entrega de OT 2020 despide a un nuevo concursante. En esta ocasión, y por primera vez en la historia del programa, los espectadores deberán elegir entre tres de ellos: Anne, Bruno y Flavio. Por otra parte, esta gala contará con varios artistas invitados: actuarán Miriam Rodríguez, el grupo Sinsinati y Estrella Morente, que interpretará Volver junto a Nia, favorita de la semana.

22.30 / La 2

23-F

España, 2011 (97 minutos). Director: Chema de la Peña. Intérpretes: Paco Tous, Juan Diego, Fernando Cayo, Ginés García Millán.

Cuando al cine español se le reprocha su falta de contacto con la realidad y la poca atención prestada a la historia reciente, resulta loable el esfuerzo de Chema de la Peña por elaborar una crónica de uno de los momentos clave de los últimos años de la historia de España. 23-F está lejos de ser una película redonda, aquejada de una cierta estética telefílmica, pero sus cimientos descansan en un elenco de actores que hacen crecer sus fotogramas, como es el caso de un memorable Juan Diego y unos imponentes Ginés García Millán y Paco Tous.