¿Qué ver hoy en TV? | Sábado 22 de febrero de 2020

13.00 / Movistar LaLiga

Barcelona y Madrid luchan por el liderato

Esta vigesimoquinta jornada de LaLiga la abrirán (13.00) dos equipos metidos de lleno en la lucha por alejarse de los puestos de descenso, el Celta de Vigo y el Leganés. Ya por la tarde (16.00), el Barcelona, en su lucha por el liderato, recibe al Eibar. A su finalización (18.30), Real Sociedad y Valencia se medirán en Anoeta. La jornada finalizará (21.00) en el Ciutat de València con un Levante-Real Madrid. Una salda complicada para el conjunto merengue que ya sabrá a esa hora el resultado de su rival liguero, el Barcelona.

15.45 / Cuatro

‘El caso Bourne’

The Bourne identity. Estados Unidos, 2002 (114 minutos). Directo: Doug Liman. Intérpretes: Matt Damon, Franka Potente, Chris Cooper.

El joven director Doug Liman (Viviendo sin límites) aporta aquí un nuevo enfoque de la obra escrita por el novelista Robert Ludlum, que ya había sido llevada a la pequeña pantalla en 1988 con el protagonismo de Richard Chamberlain. Rodada en escenarios de París, Praga e Italia, esta espectacular cinta indaga en la historia de un agente especial (al que da vida Matt Damon) que padece amnesia y que, tratando de averiguar su propia identidad, destapa una peligrosa trama de asesinos que lo persiguen por media Europa. Un notable filme de espías lleno de trepidantes escenas de acción y tensión en todo su metraje.

17.50 / La Sexta

‘Los Goonies’

Goonies. Estados Unidos, 1985 (109 minutos). Director: Richard Donner. Intérpretes: Sean Astin, Josh Brolin, Jeff Cohen.

Del director de Superman y Arma letal, Richard Donner, llega esta típica producción Spielberg que narra las aventurillas fantásticas de un grupo de niños que buscan un tesoro escondido. Todo muy infantilón y con escasas dosis de imaginación. Sólo para los más jóvenes de la casa.

21.30 / La 1

‘Informe semanal’ aborda la situación de los vertederos

Esta noche, Informe semanal abordará con expertos en medioambiente y residuos la crisis medioambiental ocasionada tras el derrumbe de un vertedero en Zaldivar (Vizcaya). El programa hablará con expertos en medio ambiente y en residuos sobre las normas que regulan vertederos como el de Zaldivar y su grado de cumplimiento. Y ampliará el foco porque esta crisis medioambiental nos lleva a plantearnos qué hacemos con nuestra basura. También viajará a México para tratar el tema de las alarmantes cifras de desaparecidos en ese país. Y se planteará con filósofos y pedagogos el futuro de la escuela en la sociedad tecnológica.

21.30 / La Sexta

‘Las Sexta noche’ recibe a agricultores de toda España

Esta noche, Iñaki López y Verónica Sanz reciben en La Sexta noche a agricultores de toda España en una semana clave para sus reivindicaciones. Además, de su coalición con Ciudadanos en el País Vasco viene a hablar Alfonso Alonso, con Hilario Pino y María Llapart. El programa contará, además, con la mirada crítica del juez Baltasar Garzón en su análisis de la actualidad y con el humor del polifacético Àngel Llàcer.

22.00 / 0# /

‘El origen del planeta de los simios’

Rise of the Planet of the Apes. Estados Unidos, 2011 (110 minutos). Director: Rupert Wyatt. Intérpretes: James Franco, Andy Serkis.

Precuela un tanto libre de la mítica cinta dirigida por Franklin J. Schaffner en 1968 (y luego revisada por Tim Burton en 2001) que explora, como bien indica su título, el origen del planeta simio. Espectaculares efectos especiales, un guion bien trabajado y pocas pretensiones: una buena mezcla.

22.00 / Cuatro

‘El mito Bourne’

The Bourne supremacy. Estados Unidos, 2004 (104 minutos). Director: Paul Greengrass. Intérpretes: Matt Damon, Franka Potente, Brian Cox, Julia Stiles.

Después del gran éxito cosechado por la primera entrega, llega esta nueva aventura del amnésico ex espía de la CIA Jason Bourne. Matt Damon, perfectamente arropado por Franka Potente y Brian Cox, vuelve a meterse en la piel del personaje para verse inmerso de nuevo en el juego del gato y el ratón tras la aparición de un agente en su tranquila vida. Localizaciones exóticas, espectaculares persecuciones y la versión rompedora de un director como Paul Greengrass (Domingo sangriento) para una atractiva entrega de acción.

22.00 / Movistar Drama

‘Wall Street’

Estados Unidos, 1987 (120 minutos). Director: Oliver Stone. Intérpretes: Michael Douglas, Charlie Sheen, Martin Sheen.

La falta de valores y principios de la sociedad norteamericana le sirvió al reputado Oliver Stone (Platoon y JFK) para desarrollar otro de sus moralizantes y casi siempre técnicamente correctísimos discursos sociales. En esta ocasión le toca el turno a un broker con conflictos morales. Acertadas interpretaciones, sobre todo la de Michael Douglas, y una dirección sumamente cuidada.

22.05 / La 1

‘Prodigios’ recibe a India Martín

Nueve participantes actuarán esta noche para tratar de obtener plaza en la semifinal de Prodigios. Entre ellos hay un pequeño artista que empezó a tocar el teclado a los siete años, un bailarín con una conexión especial con su hermano, una joven amante del acordeón o una cantante aficionada al piano y al ukelele. Como cantante invitada, el programa recibe la visita de India Martínez. Con la música en directo de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, la andaluza interpretará su tema 90 minutos. Además, la orquesta, dirigida por Salvador Vázquez, abrirá y cerrará esta segunda gala interpretando los temas centrales de dos conocidas películas: Los vengadores y E.T. el extraterrestre.

23.50 / La 2

'La noche temática' de Pablo Picasso

Pablo Picasso está consagrado como unos de los artistas más influyentes del siglo XX. Entre sus innumerables piezas maestras, algunas representan a una mujer desesperada, con grandes gotas de lágrimas que parecen explotar en su rostro. La noche temática se acerca a la figura del genio malagueño con el estreno de los documentales Picasso y Dora Maar: artistas apasionados, donde se muestra su relación con la más influyente de sus musas, y Cuando Pablo se convierte en Picasso, una aproximación al joven Pablo Picasso, un inmigrante malagueño que llegó, lleno de ambición, al deslumbrante París de 1900.

0.11 / AMC

‘Vanilla sky’

Estados Unidos, 2001 (130 minutos). Director: Cameron Crowe. Intérpretes: Tom Cruise, Penélope Cruz, Cameron Díaz.

El premiado thriller de Amenábar Abre los ojos sirve de inspiración a esta tramposa, pero comercial película. La dirección corre a cargo de Cameron Crowe y el papel que encumbró a Eduardo Noriega pasa a manos de un omnipresente Tom Cruise, acompañado de Penélope Cruz en otra de sus pobres apariciones en Hollywood.