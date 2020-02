¿Qué ver hoy en TV? | Domingo 2 de febrero de 2020

16.05 / TCM

Desaparecido

Missing. EE UU, 1982 (118 minutos). Director: Costa-Gavras. Intérpretes: Jack Lemmon, Sissy Spacek.

El cine político, militante, incluyó en los años setenta el nombre recurrente de Costa-Gavras. Películas como Z, Estado de sitio y Sección especial se convirtieron en referentes, y aún hoy siguen seduciendo al espectador, independientemente de que algunas resulten un tanto envejecidas. El realizador nunca abandonó su compromiso e inició la década de los ochenta con otra visceral denuncia política al elaborar este contundente retrato de los primeros días del golpe de Pinochet en Chile. Costa-Gavras se apoya en un inmenso Jack Lemmon para filmar una obra cumbre que hace gala de sobriedad formal y de agitación interna: un norteamericano acomodado y conservador viaja a Chile para esclarecer la desaparición de su hijo. También para agitar su conciencia.

20.00 / National Geographic

Estreno del documental ‘The Cave’, candidato al Oscar

National Geographic estrena el documental The Cave, candidato al Oscar de Hollywood. Una producción dirigida por Feras Fayyad (quien ya había sido nominado a la estatuilla por Last men in Aleppo) que viaja a la guerra de Siria para convivir con los civiles asediados. Se ocultan en los sótanos del hospital subterráneo conocido como The Cave, donde la doctora Amani Ballour, pediatra y directora del centro, y sus colegas Samaher y la Alaa reclaman el derecho a trabajar en las mismas condiciones que sus homólogos masculinos. La omnipresente cultura patriarcal que persiste en la superficie llega incluso hasta estos sótanos que suponen una leve protección contra los bombardeos diarios y la constante amenaza de ataques químicos.

20.30 / La 2

La rebeldía en el mundo del arte

This is Art, el programa presentado por Ramón Gener que ahonda en el mundo del arte a través de las emociones, fija la vista esta semana en la rebeldía como factor influyente en el arte. A lo largo de la historia, los artistas siempre se han rebelado contra los cánones que los han precedido. En esta entrega estará presente el director de cine Julien Temple, que vivió la época punk en el Londres de los años 70. Por otro lado, el programa viajará hasta Roma, donde intentará la mayor de las rebeldías: grabar el interior de la Capilla Sixtina, algo totalmente prohibido a cualquier turista.

21.00 / La Sexta

‘El objetivo’, emitido desde Bruselas

Después de hacerse oficial el pasado viernes la salida del Reino Unido de la Unión Europea, El objetivo se traslada esta semana a Bruselas para emitir una entrega que repasará lo sucedido en los últimos días en relación con el Brexit. También prestará especial atención Gibraltar, dada la vinculación y las especiales relaciones que mantiene la última colonia británica con España.

21.30 / La 2

‘Imprescindibles’, con Luis Goytisolo

El documental Antagonías, que esta noche emite Imprescindibles, dirigido y escrito por Manuel Navarro, ahonda en la singular personalidad del escritor Luis Goytisolo,Premio Nacional de las Letras en 2013. Una producción que desvela las claves de su personalidad y de su obra, en la que intervienen, además de la esposa del escritor, Elvira Huelbes, personajes como Mario Vargas Llosa, Miguel Dalmau, Ignacio Echevarría, Jorge Herralde y Andrés Rábago ‘El Roto’.

21.30 / DMAX

El trabajo policial, desde dentro

La serie documental 091: Alerta Policía patrulla junto con las fuerzas del orden en algunas de sus operaciones más importantes. En el episodio de esta noche, los agentes de la comisaría de Vallecas, en Madrid, prepararán un dispositivo antidrogas, interviniendo en narcopisos para acabar con la red de tráfico que atemoriza a los vecinos. Además, un policía fuera de servicio retendrá a un hombre acusado de haber robado un taxi.

22.00 / Neox

Nuevo episodio de estreno de ‘Los Simpson’

Neox estrenará una nueva entrega de la serie Los Simpson, titulada Ninguna buena lectura queda impune. Este episodio que relata cómo Marge, en un intento por reunir a la familia, obliga a todos sus miembros a entregar sus posesiones electrónicas y hacer un viaje a una librería. Bart se hará con el libro El arte de la guerra, de Sun Tzu, para saber cómo convencer a Homer para que lo lleve a un evento dedicado a los videojuegos.

22.00 / La 1

Eli y Rafa, candidatos a abandonar ‘OT 2020’

En la nueva entrega de Operación Triunfo se vivirá otra expulsión. Eli y Rafa, que defenderán cada uno de ellos una canción en solitario, son los candidatos para dejar el programa. Otro concursante que interpretará un tema individualmente será Flavio, el favorito de la gala anterior. Además, visitarán el plató Ainhoa Arteta, que acaba de publicar su disco La otra orilla, y Beret, que triunfa con su álbum de debut, Prisma.