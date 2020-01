¿Qué ver hoy en TV? | Viernes 24 de enero de 2020

13.25 / Cine Ñ

Tesis

España, 1996 (125 minutos). Director: Alejandro Amenábar. Intérpretes: Ana Torrent, Eduardo Noriega, Fele Martínez.

Cine de género según los patrones estadounidenses. Este es el sencillo punto de partida que utilizó Amenábar para dinamitar el cine español de los años noventa. Amenábar se acompañó de unos cimientos sólidos: un guion que acierta a dosificar los momentos fuertes, una exposición narrativa que adopta los modos del thriller clásico y, en especial, una puesta en escena, admirable en un debutante, que juega la baza de recrear ambientes de tensión en los entornos más cotidianos posibles para detenerse en el terror que nace de una mirada, un gesto o un decorado.

15.00 / TCM

La soledad del corredor de fondo

The Lonliness of the Long Distance Runner. Reino Unido 1962 (100 minutos). Director: Tony Richardson. Intérpretes: Tom Courtenay, Michael Redgrave, James Fox.

Poco después de la eclosión de la Nouvelle Vague en Francia, el cine británico se agitaba con la aparición del Free Cinema, volcado en acercar las películas a la realidad social de la época y en proponer nuevas formas visuales y narrativas que escapasen del academicismo british. Esta incontestable obra maestra, que late en la pantalla, llena de vida, certificó el nacimiento de un cine agresivo y experimental gracias a un relato que atrapa, visceral y sangrante, la vida de un joven ingresado en un correccional que se entrena con vistas a una carrera de larga distancia.

18.30 / Neox

Un nuevo episodio de la serie ‘Los Goldberg’

Llega a Neoz una nueva entrega de Los Goldberg, la serie creada por Adam Goldberg basada en sus recuerdos de infancia en los años ochenta. En Pickeball, Beverly descubrirá asombrada que Murray es un año más joven de lo que todos pensaban, lo que llevará a la familia a rehacer su fiesta de 50 cumpleaños. Por otro lado, el entrenador Mellor intenta preparar a Adam para las pruebas de pickeball que ha de afrontar.

20.30 / La 2

‘Días de cine’ recuerda a Federico Fellini

Durante cuatro entregas, el espacio Días de cine rendirá homenaje al maestro Federico Fellini en su centenario, con un recorrido sobre diferentes aspectos de su persona y su obra. Esta semana, el cineasta Paco Cabezas ejercerá de padrino del programa, que repasará, como de costumbra, los estrenos de la cartelera, entre los que destacan películas Las aventuras del Dr. Dolittle, con Robert Downey Jr, el thriller chino El lago del ganso salvaje y la nueva obra del chileno Pablo Larraín, Ema.

22.00 / La 1

Llega la final de ‘MasterChef Junior’

Lu, Leo, María y Albert pelean esta noche en la final de MasterChef Júnior. En la primera prueba habrán de cocinar un plato de uno de los miembros del jurado, Pepe Rodríguez. La prueba de exteriores los llevará hasta el restaurante DSTAgE del chef Diego Guerrero. El último reto consistirá en elaborar un menú completo que será valorado por el jurado y por Martín Berasategui.

22.00 / Antena 3

Tercera gala de ‘Tu cara me suena’

La octava edición de Tu cara me suena propone de nuevo una combinación de música e imitaciones. En la tercera gala del programa, los concursantes hacen frente a retos como el que afronta Belinda Washington, que se convertirá en Patti Smith; o el que abordará El Monaguillo, metido en la piel de Bobby McFerrin. Otras actuaciones serán la de Cristina Ramos, que imitará a Donna Summer o la de Jorge González, que se caracterizará como Chayanne

22.15 / La 2

Boca a boca

España, 1995 (120 minutos). Director: Manuel Gómez Pereira. Intérpretes: Javier Bardem, Aitana Sánchez-Gijón, Josep María Flotats.

En los años noventa, Gómez Pereira animó la taquilla del cine español con varias atinadas comedias. Un buen ejemplo es esta madeja de enredos, que maneja los gags con soltura, con la que Javier Bardem obtuvo un inesperado Goya por su impecable interpretación de un actor en paro que consigue un empleo en un teléfono erótico, lo que le implicará en una trama de enredos.