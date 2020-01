La SER refuerza su apuesta por la comedia con un maratón la madrugada de los viernes

Andreu Buenafuente, Bob Pop, Silvia Abril, Berto Romero, David Broncano... Todos tienen en común su presencia en las listas de los mejores cómicos de España, y, también, el hecho de estar en alguno de los ocho programas de humor que esta temporada emite la Cadena SER, más que ninguna otra gran radio española. Ahora a estos grandes nombres les unirá también su protagonismo la noche de los viernes, cuando, a partir de esta semana, la cadena estrene un maratón de cinco horas con buena parte de estos programas.

En este nuevo "maratón de humor", como lo llama la cadena, que va de las 1.30 hasta las 5.00 horas del viernes, se encadenarán los buques insignia de la comedia en la radio. Primero vendrá Las noches de Ortega, con Juan Carlos Ortega (ganador del Ondas en 2016). Después, a las 2.00, vendrá una edición best of de Nadie sabe nada, que Andreu Buenafuente dirige con Berto Romero. Le seguirá, a las 3.20, El grupo, con Silvia Abril (Homo Zapping, Padre no hay más que uno) y Toni Acosta (Señoras del (h)Ampa, Con el culo al aire). Ya a las 3.00 empieza el más temático de ellos, Sí sí o si no, donde Bob Pop y Jorge Ponce (El intermedio, La resistencia), eligen un tema y tratar de dirimir si están a favor o en contra. A las 3.30, Manuel Burque y Quique Peinado hablan de actualidad con un invitado, con la condición de que le consideren buena gente, en Buenismo bien, junto con Henar Álvarez.

A las 4.00 es el turno de La vida moderna, quizá el programa de humor más conocido de la cadena, presentado por David Broncano, Quequé e Ignatius Farray, que se mantiene en esta franja horaria, la suya en los últimos tiempos, en formato best of con lo mejor de la semana. Quequé permanece en antena para defender La lengua moderna, a las 4.30, donde se habla de las correcciones del lenguaje, también en edición best of.

Como también es seña habitual de la casa, todos estos contenidos tienen su réplica digital, ya sea en formato podcast a través de Cadenaser.com o la aplicación para smartphones SER. También se encuentran en iTunes y Spotify. El oyente que desee pasar a espectador y seguir los programas por vídeo, cada uno de estos programas tiene su propio canal de YouTube.

Si bien estos son los títulos que conforman el maratón, el humor en la SER va más allá con Juan Carlos Ortega, quien de lunes a viernes, a las 7.48 de la mañana, lleva en Hoy por Hoy, La opinión de Marco Antonio Aguirre, así como La opinión de Pura Rodríguez, en Hora 25, de lunes a viernes a las 23.23 horas. En La Ventana, a las 17.00 horas, está Todo por la radio, con Antonio Martínez, Especialistas Secundarios, El Mundo Today, Luis Pedrahita, Javier Coronas, Raúl Pérez y Pilar de Francisco. En A Vivir hay una tertulia de cómicos con Antonio Castelo, Quique Peinado, Manuel Burque, Virginia Riezu, Pedro Aznar, Llum Barrera, David Navarro, David Broncano y Jorge Ponce, los sábados a las 11.00 horas. Y en Carrusel Deportivo, está Especialistas Secundarios con Iñigo Espinosa, Javier Hernáez y Armand Antoni Anjaumà.