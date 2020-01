¿Qué ver hoy en TV? | Miércoles 15 de enero de 2019

21.30 / Movistar CineÑ

‘Camino’

España, 2008 (143 minutos). Director: Javier Fesser. Intérpretes: Nerea Camacho, Carmen Elías, Mariano Venancio.

Para su tercera película como director, Javier Fesser (Campeones) se aparta de la comedia para montar una controvertida radiografía del Opus Dei. Y lo hace a través de la historia de una niña de 11 años (maravillosa Nerea Camacho) que sufre una enfermedad incurable y se enfrenta a dos nuevos hechos en su vida: el despertar al amor y la muerte. Todo un carrusel de emociones que te conmueve y enerva a partes iguales.

21.45 / Antena 3

Alaska visita ‘El hormiguero'

Esta noche, El hormiguero recibe a la cantante Alaska que viene con nuevo trabajo bajo el brazo. Se trata del nuevo disco de Fangoria, titulado Extrapolaciones y dos respuestas 2001-2019. La artista, junto a su compañero Nacho Canut, presentará el disco en directo en un único concierto que celebrará en abril en Barcelona dentro del 21 Festival Mil·lenni. Además, hablará de cómo compagina su carrera musical con el espectáculo teatral La última tourné, con el que está recorriendo España hasta el próximo mes de marzo.

22.00 / La 2

‘Apocalypse now’

Estados Unidos, 1979 (153 minutos). Director: Francis Ford Coppola. Intérpretes: Marlon Brando, Robert Duvall, Martin Sheen, Frederic Forrest.

Primera superproducción que aborda de forma diferente la guerra de Vietnam. Francis Ford Coppola dirigió durante más de dos años esta descarnada crónica sobre la trágica contienda y consiguió uno de los mejores filmes bélicos de la historia. Gran Parte de este éxito se debe a la impresionante fotografía de Vittorio Storaro, que le valió un Oscar, y al trabajo de todos los actores. Un auténtico descenso a los infiernos.





22.00 / Movistar Drama

‘Evasión o victoria’

Escape to victory. Estados Unidos, 1981 (117 minutos). Director: John Huston. Intérpretes: Sylvester Stallone, Michael Caine, Max von Sydow, Pelé, Osvaldo Ardiles.

Aventura de tintes futbolísticos en la que se pueden ver caras tan conocidas del deporte rey como las del brasileño Pelé o el argentino Osvaldo Ardiles y actores del renombre de Michael Caine y Max von Sydow (también Sylvester Stallone). La trama gira alrededor de un grupo de prisioneros que, aprovechando un partido, organizan una multitudinaria fuga. Aunque la historia resulte bastante increíble y predecible, una entretenida cinta dirigida por John Huston (Reflejos de un ojo dorado y El halcón maltés) que alcanzó buenos números en las taquillas de todo el mundo.

22.45 / Movistar Estrenos

'Viudas'

Widows. Reino Unido, 2018 (128 minutos). Director: Steve McQueen. Intérpretes: Viola Davis, Michelle Rodriguez, Colin Farrell.

Cinco años después de Doce años de esclavitud, Steve McQueen, sin su actor fetiche Michael Fassbender en el reparto por primera vez, se pone de nuevo tras la cámara para dirigir esta cinta, basada en la popular serie británica de 1983 Las viudas, sólo quetrasladando la acción del Londres de principios de la década de 1980 al Chicago contemporáneo. A la cabeza de su potente reparto, Viola Davis dando otra lección de cine en esta historia sobre cuatro mujeres que unen fuerzas para conseguir un fin común.

22.09 / 0#

‘Fotos que cambiaron el mundo’

En esta segunda entrega de la serie documental Fotos que cambiaron el mundo, dos serán las historias protagonistas, el asedio a la embajada iraní y el beso real de Diana de Gales y el Príncipe Carlos. Durante los primeros años de la década de los ochenta, los medios retransmitieron dos eventos que ocurrieron en la capital londinense y que fueron contemplados por millones de personas. En mayo de 1980, el asalto a otra embajada, la de Irán en Londres, ocupó la primera plana de los principales periódicos del mundo durante varios días. Un año más tarde, millones de espectadores permanecieron atentos a sus televisores cuando se celebró una de las bodas reales más populares de la historia: el enlace entre Diana de Gales y el Príncipe Carlos. La foto de los novios besándose en el balcón de Buckingham Palace dio la vuelta al mundo y fue portada de los principales periódicos británicos.

22.30 /FDF

‘El Llanero Solitario’

The Lone Ranger. Estados Unidos, 2013 (150 minutos). Director: Gore Verbinski. Intérpretes: Johnny Depp, Armie Hammer, Ruth Wilson.

El productor Jerry Bruckheimer y el director Gore Verbinski (el equipo tras la comercial franquicia Piratas del Caribe) vuelven a unirse para llevar a la gran pantalla las aventuras del Llanero Solitario (Armie Hammer) y de su inseparable amigo Toro (Johnny Depp, lo mejor con diferencia de la función). En sus aventuras, los dos héroes aprenderán a trabajar juntos y a luchar contra la codicia y la corrupción. Simplemente pasable, aunque el filme estuvo nominado a dos premios Oscar: mejor maquillaje y peluquería y mejores efectos visuales.

22.30 / La Sexta

‘Auténticos’, superando las barreras sociales

Alberto Chicote presenta Auténticos, programa de marcada vocación social que cuenta historias de personas con discapacidad intelectual que son ejemplo para todos. Los protagonistas de este nuevo espacio son personas con síndrome de Down, asperger o parálisis cerebral que tienen proyectos en los que están volcados, que tienen unas pasiones por las que luchan cada día, que tienen un objetivo en su vida. El programa, con dos protagonistas en cada edición, reflejará cómo es su día a día y el de las personas que le rodean y le acompañarán a lograr sus metas. El programa simplemente aspira a darles el empujón necesario para derribar las barreras sociales que aún tenemos con la discapacidad, pero ellos demostrarán que no hay límites por su parte a la hora de conseguir sus objetivos, porque son auténticos luchadores.

22.40 / Telecinco

Urbanitas en un remoto entorno rural

Emprender una nueva vida alejada del estrés, la contaminación y los precios desorbitados de la ciudad. Este es el sueño del variopinto grupo de urbanitas que protagonizan El pueblo, la nueva serie coral de Telecinco. Distintas formas de entender la vida, grandes dosis de humor y costumbrismo en estado puro se entrecruzan en las tramas argumentales de esta serie protagonizada, entre otros, por Carlos Areces y María Hervás. Un relato de ‘peces fuera del agua’ que aborda en clave de humor las vicisitudes de dos grupos completamente opuestos: los neorrurales, víctimas del síndrome escapista que forjarán ilusionados una nueva vida en un entorno desconocido; y los lugareños, arraigados a sus costumbres y poco acostumbrados a tratar con forasteros.

22.45 / La 1

Intriga y misterio en el carnaval gallego

Es la primera noche de carnaval en Néboa, cuando aparece el cadáver de una adolescente en O Burato do Demo, un lugar rodeado de leyendas. En esa misma cueva ya habían aparecido cuerpos asesinados de la misma forma, en 1919 y en 1989. Así arranca Néboa, nueva intriga protagonizada por Emma Suárez e Isabel Naveira que narra la cuenta atrás de dos investigadoras de la Guardia Civil para evitar una serie de asesinatos. Rodada en localizaciones naturales gallegas (Cabo Ortegal, Estaca de Bares, O Barqueiro, Ortigueira, Cariño) que contribuyen a la atmósfera mágica y misteriosa de la serie cuenta, además, con la participación de actores como Nancho Novo, Antonio Durán Morris, Alba Galocha, Denisse Peña o María Vázquez.

22.45 / Cuatro

Sandra Barneda escalará en ‘Planeta Calleja’

Nada mejor para enfrentarse al vértigo que asumir un reto de altura. Será lo que haga Sandra Barneda en la nueva entrega de Planeta Calleja. La periodista, que actualmente presenta el debate de La isla de las tentaciones, viajará junto a Jesús Calleja a la Isla de Borneo para ascender por el Monte Kinabalu, que con más de 4.000 metros es una de las montañas más altas del sudeste asiático. Una vez en la cima, la expedición tendrá que recorrer la vía ferrata más alta del mundo, una pared provista de anclajes metálicos para facilitar la escalada a quien no tiene experiencia. A lo largo de la travesía encontrarán varios puentes colgantes de gran altura, un puente tibetano y numerosas rampas de piedra verticales en las que se avanza saltando por los anclajes. Previamente, Calleja y Barneda aprovecharán el viaje para conocer la flora y la fauna de la Isla, famosa por su biodiversidad y sus especies endémicas.

23.45 / La 1

‘Comando actualidad’ y la obsolescencia programada

Comando actualidad estrena el año con nuevo día de emisión. Este miércoles, en ‘Esto tiene arreglo’, mostrará cómo uno de cada cuatro aparatos que se estropean tienen solución. Lo dicen los expertos. Por ahorro o para no contaminar, el número de consumidores y de talleres profesionales que cuidan y reparan los objetos está aumentando. No hay ley que lo prohíba y cada vez más electrodomésticos y objetos se fabrican pensados para no durar. El programa desvela cómo se programan, por ejemplo, las llaves de arranque de los coches para que fallen pasado un tiempo, cómo es posible dar una nueva vida a las baterías de los vehículos o cómo se fabrican bombillas que no se funden.

23.55 / TCM

‘Carta de una desconocida’

Letter from an unknown woman. Estados Unidos, 1948 (83 minutos). Director: Max Ophuls. Intérpretes: Joan Fontaine, Louis Jourdan, Mady Christians, Marcel Jourdan, Art Smith.

Sin duda, uno de los dramas más intensos y apasionantes que ha dado la historia del séptimo arte. Para la ocasión, Max Ophuls, director de la espléndida Madame De y Atrapados, adapta con su habitual delicadeza un original de Stephan Zweig para dar forma a esta maravillosa historia de amores olvidados que supuso, sin ningún tipo de duda, el mejor trabajo de Joan Fontaine. Merece la pena perder algunas horas de sueño.