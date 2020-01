El guionista de ‘El irlandés’ resucita a Mr. Ripley en Italia

La gala de los Globos de Oro no le dio la satisfacción que buscaba. Llegó como favorito, pero se marchó de vacío. Las quinielas apuntaban a que Steven Zaillian se llevaría el premio al mejor guion, por El irlandés. Pero la película no obtuvo ni uno de los cinco galardones a los que optaba. Frente a Zaillian, en concreto, ganó Quentin Tarantino, por Érase una vez en… Hollywood. Al menos, al guionista, estadounidense de 66 años y origen armenio, puede consolarse. El próximo lunes, 13 de enero, se anuncian las candidaturas a los Oscar, donde se da por hecho que será finalista. Pero, sobre todo, está ultimando uno de sus proyectos más ambiciosos: Ripley, una adaptación para televisión en ocho episodios del primer libro de la saga de Patricia Highsmith, producida por Showtime. Andrew Scott (Fleabag) interpretará al protagonista, según adelantó la revista Variety.

Desde los primeros anuncios, que el propio Zaillian confirmó hace una semana, la expectación se ha disparado. Y aún quedan meses para que arranque el rodaje, previsto en septiembre de 2020. Él mismo es parte de la explicación: se trata del guionista de La lista de Schindler (por la que obtuvo un Oscar), Gangs of New York y Moneyball, entre otras. También es cocreador de la miniserie de HBO The Night Of. Además, claro está, de El irlandés.

A la fama de su creador, la serie suma el devolver a las pantallas al personaje que Highsmith creó en los cincuenta durante un viaje a Europa, un joven capaz de adaptarse a cualquier cosa para sobrevivir. Ripley posee, por usar una expresión italiana, el arte de apañárselas. Y al país transalpino viaja desde Nueva York en el primer libro, El talento de Mr. Ripley, cuando un empresario le encarga ir en busca de su hijo y convencerlo para que vuelva a casa.

De ahí que Zaillian estableciera Italia como escenario principal de su filmación. Y ya ha empezado a buscar localizaciones: Capri, Ischia, la costa amalfitana, aldeas como Atrani y Cetara, Roma, Venecia, Nápoles y Positano.

El talento de Mr. Ripley, incluido en varias listas de las mejores novelas de misterio del siglo pasado, ya fue llevado al cine en 1999 por Anthony Minghella, con Matt Damon en el papel protagonista Recibió cinco nominaciones a los Oscar, aunque no ganó ninguno. Tres años más tarde, la italiana Liliana Cavani adaptó al cine el tercer libro de los cinco que componen la saga, El juego de Ripley. El papel protagonista le tocó a John Malkovich.

Zaillian planea realizar cinco temporadas de ocho episodios, una por cada libro. Aunque no hace falta la inteligencia de Ripley para saber que todo dependerá del éxito de la primera entrega. Al final manda el dinero: no es ningún misterio.