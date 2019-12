¿Qué ver hoy en TV? | Lunes 30 de diciembre de 2019

22.00 / #0

En el funeral de Cristina Pedroche

Cristina Pedroche no llegará a tomarse las uvas. Antes de que suene el primer cuarto, la presentadora morirá literalmente congelada debido a la escasez de ropa que suele lucir en la retransmisión de este evento. Justo un día antes de despedir el año desde la Puerta del Sol por última vez en la vida aunque esto no es culpa del programa. Con este funesto accidente dará inicio la segunda temporada de El cielo puede esperar. No faltarán a esta triste cita su marido, Dabiz Muñoz, y amigos como Pitingo, la periodista Ana Pastor o Anna Simón. La banda sonora del funeral correrá a cargo de Viva Suecia, Pitingo y Camela.

22.00 / Calle 13

'No habrá paz para los malvados'

España, 2011 (104 minutos). Director: Enrique Urbizu. Intérpretes: José Coronado, Rodolfo Sancho, Helena Miquel, Juanjo Artero.

Un triple asesinato, un testigo que consigue escapar y un policía que regresa a su casa ebrio marcan el punto de arranque de esta gratísima sorpresa, ambientada en un oscuro Madrid. Tras las potentes La caja 507 y La vida mancha, el cineasta Enrique Urbizu, aquí también autor del guion junto a Michel Gaztambide, volvió a contar con José Coronado -en uno de los papeles más complicados de su filmografía dando vida al inolvidable inspector de policía Santos Trinidad- para protagonizar este potentísimo ejemplo del mejor cine negro. Un arranque demoledor, unos personajes perfectamente construidos y una cuidada dirección terminan por redondear esta gran película, la indiscutible triunfadora en los Premios Goya de 2012 (película, director y actor, entre otros galardones).

22.00 / Telecinco

Magia y música en ‘Got Talent’

Eva Isanta, Paz Padilla, Risto y Edurne, miembros del jurado en la cuarta edición de Got Talent España, competirán entre ellos capitaneando cuatro equipos formados por los artistas más destacados de las cuatro primeras ediciones del programa, elegidos por Santi Millán, en este especial inspirado en la magia y los números musicales de la película El gran showman, protagonizada por Hugh Jackman.

22.40 / La 1

Especial 'Quédate conmigo'

Pastora Soler cumple en 2020 25 años de carrera profesional y lo celebra en RTVE en Quédate conmigo. Un concierto muy especial que toma el título de la balada con la que conquistó a los espectadores en el Festival de Eurovisión 2012 y en el que compartirá escenario con amigos (Miguel Poveda, Manuel Carrasco y Vanesa Martín), jóvenes talentos (Blas Cantó y Miriam Rodríguez) y artistas de siempre, como Raphael. La cantante sevillana repasará su dilatada trayectoria profesional y se arrancará por bulerías y flamenco en este mini-concierto presentado por Elena S. Sánchez.

22.00 / Movistar Drama

'Malditos bastardos'

Inglourious basterds. Estados Unidos, 2009 (146 minutos). Director: Quentin Tarantino. Intérpretes: Brad Pitt, Christoph Waltz, Mélanie Laurent.

Quentin Tarantino, en la doble función de director y guionista, se traslada ahora a la Francia ocupada de la II Guerra Mundial para situar este sobresaliente y violento ejercicio de acción, que indaga en la historia de un grupo de soldados estadounidenses y judíos que tienen la misión de matar a todos los nazis que se crucen en su camino. Inconfundible sello Tarantino e impresionante papel de Christoph Waltz, quien fue recompensado por su trabajo con el premio al mejor actor secundario tanto en los Oscar como en los Globos de Oro y los BAFTA.

22.40 / Antena 3

'Misión Imposible: Protocolo Fantasma'

Mission: Impossible. Ghost Protocol. Estados Unidos, 2011 (133 minutos). Director: Brad Bird. Intérpretes: Tom Cruise, Jeremy Renner, Simon Pegg, Paula Patton.

Tom Cruise vuelve a meterse en la piel del agente Ethan Hunt en esta cuarta entrega de la popular franquicia. Ahora, acusado de un atentado terrorista con bombas contra el Kremlin y abandonado a su suerte, tiene que encontrar el modo de rehabilitar el buen nombre de su agencia. Pasable.

22.45 / Movistar Estrenos

Un paseo por los ‘Superhéroes made in Spain’

En Superhéroes made in Spain, programa de 50 minutos presentado por Cristina Teva, se podrá ver la trastienda del mundo de la ilustración de cómics de superhéroes y sus adaptaciones al cine. Son los propios dibujantes españoles los que nos cuentan su experiencia con las grandes editoriales, Marvel y DC. Salvador Larroca, Carlos Pachecho, Salva Espín, Pepe Larraz y un largo etcétera hablan de las curiosidades que encierra su trabajo y de sus personajes fetiche, como Lobezno, Spider-Man, Capitana Marvel o Daredevil.

23.45 / Movistar CineÑ

'Fanny Pelopaja'

España, 1984 (96 minutos). Director: Vicente Aranda. Intérpretes: Bruno Cremer, Fanny Cottencon, Francisco Algora.

Un expolicía, conocido como El Gallego, que fue expulsado del cuerpo por sus irregulares y durísimos métodos, y una joven, Fanny Pelopaja, que utiliza la violencia como única forma de sobrevivir, protagonizan este atractivo thriller dirigido por Vicente Aranda a partir de la novela de Andreu Martin Prótesis. Odios, venganzas, celos y amores imposibles coinciden en esta intensa y dura cinta que supuso el mejor trabajo de la francesa Fanny Cottencon. Destaca también la peculiar imagen que el realizador ofrece de su Barcelona natal.

0.43 / Paramount Channel

‘La noche de los cristales rotos’

Shattered. Estados Unidos, 1991 (93 minutos). Director: Wolfgang Petersen. Intérpretes: Tom Berenger, Bob Hoskins, Greta Scacchi.

Wolfrang Petersen (Poseidón y La tormenta perfecta) intentó retomar el sabor de los clásicos de los años cuarenta con esta trabajada intriga, en la que se pueden distinguir claramente multitud de referencias cinéfilas al maestro del suspense, Alfred Hitchcock. Lástima que el reparto no estuviese a la altura de las circunstancias.