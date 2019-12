Y en 2020, seguiremos leyendo televisión

La década que enfila su final convirtió a George R.R. Martin en uno de los autores mejor pagados del mundo, gracias a cierta saga de fantasía con dragones que empezó a escribir en los noventa; transformó a Margaret Atwood, tres veces ganadora del Booker y eterna candidata al Nobel, en un fenómeno pop (la adaptación de su novela distópica de 1985, El cuento de la criada, no pudo estrenarse en un momento más oportuno) y consolidó la figura híbrida del autor-guionista, como Tom Perrotta, el autor de The Leftovers y La señora Fletcher. Los productores de televisión saquearon las librerías en busca de títulos de culto tipo Amo a Dick, fenómenos literarios de prestigio, como las novelas de Elena Ferrante, Elizabeth Strout y Edward St. Aubyn y thrillers con comentario de actualidad a lo Gillian Flynn.

En el año que está a punto de empezar todo indica que seguiremos leyendo televisión. Reese Witherspoon, que mantiene un influyente club de lectura en internet llamado Hello Sunshine, ha comprobado con sus últimas dos aventuras televisivas la relativa seguridad que da partir de un material ya conocido. La primera temporada de Big Little Lies, una adaptación de la novela de la australiana Lianne Moriarty, le supuso un espaldarazo como actriz y sobre todo como productora. La serie, que estaba pensada para tener una sola temporada, se llevó cuatro premios Emmy y cuatro Globos de Oro. El éxito casi obligó a rodar una segunda y para eso pidieron a Moriarty que escribiese una continuación, para que pudiera trabajar el guionista David E.Kelley. Los resultados no fueron los mismos, en parte porque dejó la serie el director Jean-Marc Vallée y hubo problemas con el encaje de su sustituta, Andrea Arnold, pero también porque los mimbres de la historia eran bastante más débiles.

Tras The Morning Show –también parcialmente basada en un libro de no ficción sobre el mundo de la televisión, pero reescrita para adaptarse a la actualidad del #MeToo– Witherspoon vuelve a las novelas. En marzo estrenará en Estados Unidos una adaptación del título de Celeste Ng Pequeños fuegos por todas partes, que coprotagonizará junto a Kerry Washington. El escenario, una lujosa urbanización, y los temas (la maternidad, el privilegio) serán familiares para los que se prendaron de la primera temporada de Big Little Lies. Su co-productora en la serie de HBO, Nicole Kidman, también va sobre seguro. Protagoniza y produce el drama Nine Perfect Strangers, basado en otra novela de Moriarty, y de la mano de David E.Kelley. Interpretará a la directora de un retiro de lujo en Australia, que da la bienvenida a los nueve extraños del título y les promete que les cambiará la vida.

No habrá que esperar tanto para ver El visitante, la adaptación de la novela de Stephen King que se podrá ver ya el 12 de enero en HBO. Jason Bateman estará aquí en un registro más cercano al de la tensa Ozark que al de la cómica Arrested Development, en el papel de un entrenador de béisbol infantil al que acusan del asesinato de un niño de once años.

Si el veterano King ha visto decenas de sus obras convertirse en series y películas, con resultados de todo tipo –es conocida la tremenda tirria que le tiene a El resplandor de Stanley Kubrick–, para la joven Sally Rooney, la novelista irlandesa del desencanto millenial, ésta será su primera vez. La BBC y la plataforma Hulu se pusieron a trabajar en la adaptación de su segunda novela, Gente normal, cuando apenas acababa de publicarse. La propia Rooney ha coescrito los 12 capítulos que desarrollan la historia de una pareja de estudiantes desde su último año de instituto a su paso por la universidad de Trinity, en Dublín. El debutante Paul Mescal interpreta a Connell, un hijo de madre soltera, popular en el instituto, y Daisy Edgar-Jones, que debutó de adolescente en la serie británica Cold Feet y aparece en Gentleman Jack, será Marianne, la hija de una familia desestructurada de clase media-alta. La serie no tiene todavía fecha de estreno pero está recibiendo ya muchos elogios entre los críticos y periodistas que han podido verla.

En España, lo más esperado es el estreno de Patria en HBO, que llegará en mayo. Serán ocho capítulos de una hora de duración que pondrán imágenes a lo que ya es un long seller de la década que acaba: la novela de Fernando Aramburu sobre el conflicto vasco contado a través de dos familias se niega a apearse de las listas de los más vendidos desde que la publicó Tusquets en septiembre de 2016. El creador de la serie, Aitor Gabilondo, enlazará una novela con otra. Ya está trabajando en la adaptación de Lluvia fina, de Luis Landero, una historia de inquina intrafamiliar.

También por aquí surgen figuras con un pie en las letras y otro en el audiovisual. Carlos Montero, guionista de Élite, El comisario y Física o química, ganó en 2016 el Premio Primavera de novela con El desorden que dejas y él mismo se encargará de adaptar y dirigir todos los capítulos de una serie para Netflix. Lo hará en varias localizaciones de Galicia, con un potente reparto encabezado por Inma Cuesta, Bárbara Lennie y Tamar Novas.