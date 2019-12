¿Qué ver hoy en TV? | Jueves 12 de diciembre de 2019

18.55 / Movistar Liga de Campeones

Triple cita español en el Liga Europa

Ultima jornada de la Fase de Grupos de la Liga Europa. Los primeros (18.55) el saltar al terreno de juego serán los jugadores del Getafe y del Krasnodar, que se juegan la primera plaza del Grupo C junto al Basilea. A esa misma hora, el Sevilla visitará la Apoel Nicosia con el liderato en el bolsillo. Y. por último (21.00), el Espanyol recibe en su casa al CSKA de Moscú también libre de deberes ya que tiene asegurado el primer puesto y jugará estos dieciseisavos de final de la Liga Europa

20.00 / La 2

‘¡Atención obras!’ entrevista a Aitana Sánchez-Gijón

Esta semana, ¡Atención obras! recibe a la protagonista y al director artístico de la obra de danza-teatro Juana. El presentador, Carlos del Amor, entrevista a la actriz Aitana Sánchez-Gijón, quien interpreta la lucha femenina encarnando a mujeres que se rebelaron en contra de lo establecido, y a Chevy Muraday, coreógrafo Premio Nacional de Danza en 2006. También sobre las tablas, el programa hablará con el dramaturgo Pablo Remón, quien estrena la reinterpretación de la obra Doña Rosita la soltera de Federico García Lorca. En la sección musical, un cruce inesperado de disciplinas con un resultado viral: Jakub Józef Orlinski, el contratenor que baila break dance. El artista polaco lidera en redes una nueva brújula de likes, que cada vez dirige a más público joven hacia la música barroca. Orlinski ha publicado su segundo álbum, Facce d`amore, y lo interpretará el próximo 16 de diciembre en el Palau de la Música Catalana, en Barcelona.

21.45 / Antena 3

Emilio Aragón y Miguel Ríos, invitado de ‘El hormiguero’

El hormiguero cierra la semana con la visita de Emilio Aragón y Miguel Ríos para hablar de la segunda edición de Lucha de Gigantes, el concierto a beneficio de Acción contra el Hambre y que se celebrará en el Wizink Center de Madrid el próximo 18 de diciembre. El directo contará con un elenco de lujo para apoyar la causa: Miguel Ríos, Kiko Veneno, Alba Molina, Los Secretos, Izal, Viva Suecia, Emilio Aragón, Mala Rodríguez, McEnroe, Silvia Pérez Cruz, Elefantes, Andrés Suárez, J. Carmona, Guitarricadelafuente, La Bien Querida, Miss Caffeina, Macaco y Annie B. Sweet.

22.00 / Mega

‘Basic’

Estados Uniuos, 2003 (98 minutos). Director: John McTiernan. Intérpretes: John Travolta, Samuel L. Jackson, Connie Nielsen.

John Travolta se mete ahora en la piel de un investigador del Ejército que debe esclarecer la desaparición de un grupo de marines en la jungla de Panamá. Con esta premisa arranca este tramposo pero entretenido filme dirigido con mucho oficio por el realizador de La jungla de cristal, John McTiernan.

22.00 / Movistar Estenos

‘La importancia de llamarse Oscar Wilde’

The Happy Prince. Reino Unido, 2018 (104 minutos). Director: Rupert Everett. Intérpretes: Rupert Everett, Colin Firth, Emily Watson.

Los últimos tres años de vida, durante su exilio en tierras francesas, del escritor británico Oscar Wilde, al que da vida en una sólida interpretación Rupert Everett (también a cargo de la dirección, su debut como realizador y el guion) sirve de base a este correcto y fiel drama literario. A su lado, Colin Firth (El discurso del rey) en el papel de su amigo Reggie Turner, Emily Watson (Rompiendo las olas) en el de su esposa Constance Wilde y Colin Morgan (Merlín) en el de su amante Sir Alfred 'Bosie' Douglas.

22.30 / La Sexta

Otra ‘Pesadilla en la cocina’ para Chicote

La Sexta estrena una nueva entrega de Pesadilla en la cocina tras conseguir en su última emisión de estreno un 8,7% de cuota y más de 1,2 millones de espectadores. Esta semana, Alberto Chicote viaja a Valencia para acudir a la llamada de auxilio de los San Filippo, una familia siciliana de tradición hostelera que a pesar de haber tenido éxito profesional en el pasado hoy vive una situación cada vez más desesperada. Los clientes no entran y los que entran no vuelven. Debido a la mala marcha del restaurante, la madre y el hijo mayor decidieron darle un giro a su cocina y hacer fusión italiano-española. El resultado: platos sin identidad, patatas bravas que no pican, paella con aroma a pesto espaguetis con nata cortada o calamares aderezados con tinta de calamar que puede resultar tóxica. Además, el padre es tremendamente supersticioso: echa sal por el suelo antes de los servicios para que le dé buena suerte. Y el hijo mayor cada día es más prepotente: cree saberlo todo, ser el salvador de los problemas y no necesitar aprender nada más.

22.40 / Antena 3

‘New Amsterdam’ cierra sus puertas

La serie protagonizada por Ryan Eggold, el doctor Max Goodwin, New Amsterdam, se despide esta noche con sus dos últimos capítulos. En el primero, ‘Este no es el fin’, Max va cara a cara con la administración del hospital cuando se le ocurre un nuevo plan para los pacientes sin seguro. A la vez, Iggy lucha con una acusación presentada en su contra y Sharpe navega por su papel como subdirectora médica. En el segundo, ‘Luna’, Sharpe trabaja en una forma creativa de ayudar a Max. Kapoor recibe noticias sorprendentes. Reynolds da un gran paso en su relación con Evie. Uno de los médicos toma una decisión que altera la vida.

22.45 / La 1

Todo se complica en ‘Estoy vivo’

Nueva entrega de esta tercera temporada de Estoy vivo, la serie protagonizada por Javier Gutiérrez y Alejo Sauras. En ‘Principio y fin’, Vero va a ser llevada a prisión tras pasar la noche en los juzgados. Márquez, Sebas y El Enlace traman un plan para que pueda fugarse. Mientras, Santos comienza a investigar por su cuenta y Márquez acabará reuniendo a todos para contarles que en realidad él es su amigo Vargas. Además, la funcionaria de la Pasarela ha traicionado a la Directora y quiere localizar las cápsulas para acabar con la futura hija de Susana. Carlota no duda en enfrentarse a ella y a su ejército de enlaces al mismo tiempo que el Enlace y Rebe son atacados en su casa.

23.00 / Movistar CineDoc&Roll

‘El mayor regalo’ reflexiona sobre el perdón

Alguien va a matar a alguien. Ojalá fuera una película. ¿Nos rendimos... o buscamos otro final feliz? Existe un arma capaz de poner fin a cualquier conflicto. Ya la han usado en Francia, España, Irlanda, México, Colombia, Ruanda... y funciona, siempre. Su poder constructivo es ilimitado. Y, además, es gratis. Se trata del perdón. Esta es la idea sobre la que gira este documental con aires de western clásico que sirve de telón de fondo para una reflexión sobre cómo el perdón haría evolucionar los conflictos. El director de La última cima, Juan Manuel Cotelo, dirige este título que pone sobre la mesa el poder del perdón en las negociaciones y su ilimitado poder.

23.30 / La 2

Antonio Banderas, protagonista de ‘Crónicas’

Acaba de inaugurar su propio teatro en Málaga, el Teatro del Soho, que se estrenará con el musical A Chorus line. Esta semana, Crónicas ha sido testigo del esfuerzo que supone levantar este espectáculo en ‘Todo por un sueño’. El programa visita el teatro que acaba de inaugurar Antonio Banderas en su Málaga natal, el Teatro del Soho. El actor asegura haber hecho realidad un sueño: levantar un teatro en su ciudad e inaugurarlo con una reposición del legendario musical de Broadway, un revival de la producción original de 1975, codirigido para la ocasión por el propio Antonio Banderas y la coreógrafa y bailarina Baayork Lee.

23.46 / TCM

‘Sospecha’

Suspicion. Estados Unidos, 1941 (100 minutos). Director: Alfred Hitchcock. Intérprtes: Cary Grant, Joan Fontaine, Cedric Hardwicke.

Alfred Hitchcock vuelve a jugar con los espectadores (la posible culpabilidad de Cary Grant) en este atractivo thriller que encierra algunas escenas -como la secuencia en la que Cary Grant sube una interminable escalera con un vaso de leche- que han pasado a la gran historia del cine. Magistral desde el primero hasta el último minuto y con un trabajo interpretativo impresionante (Oscar para Joan Fontaine).

23.50 / La 1

Avances tecnológicos en ‘Comando actualidad’

Esta semana, Comando actualidad muestra los avances tecnológicos aplicados a la medicina. Desde ojos biónicos hasta exoesqueletos, estos robots tienen la función de mejorar la calidad de vida de los pacientes. En el primer reportaje de la noche, ‘El robot de Josefa’ , Josefa tiene 79 años y vive con un robot. Su acompañante responde al nombre de Giraffe. Habla, se mueve solo y libre por la casa, planifica las sesiones de gimnasio de Josefa, juega con ella, le recuerda sus tareas pendientes y avisa a su familia si detecta que le pasa algo. Depués, en ‘El exoesqueleto de Álvaro’ el protagonista es Álvaro sus huesoso no tienen fuerza suficiente para sostenerle en pie. Tiene ocho años y atrofia muscular espinal (AME), una enfermedad que impide que su cerebro se comunique bien con su aparato motor. Gracias a un robot que imita el funcionamiento de sus músculos, desde hace unos meses Álvaro puede caminar. para niños. Se estima que en España 120.000 niños con dificultades de movilidad podrán beneficiarse de él. Estos son de los casos que se podrán ver esta noche.