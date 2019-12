¿Qué ver hoy en TV? | Miércoles 11 de diciembre de 2019

21.00 / Movistar Liga de Campeones

Jornada europea para Atlético y Real Madrid

El Real Madrid, con Bale encabezando una convocatoria en la que no están ni Sergio Ramos ni el alemán Toni Kroos, viaja a tierras belgas para visitar al Brujas con todo decidido en el Grupo A, el PSG pasa como primero y los hombres de Zinedine Zidane como segundos. A esa misma hora (Movistar Liga de Campeones 1), el Atlético de Madrid recibe en el Metropolitano al Lokomotiv de Moscú con la obligación de no perder (el empate le vale para clasificarse como segundo en el Grupo D junto al Juventus).

21.45 / Antena 3

Manuel Carrasco visita ‘El hormiguero’

Esta noche, El hormiguero recibe la visita del cantante Manuel Carrasco para presentar la edición del CD/DVD de La Cruz del Mapa, un proyecto que comenzó el año pasado con el lanzamiento de su disco, también llamado así. Este trabajo fue grabado en los míticos estudios de Abbey Roa, donde artistas como The Beatles o el español Dani Martín ya los habían utilizado anteriormente. El lanzamiento se presenta en varios formatos y recoge el exitoso concierto que el artista ofreció el pasado 29 de junio en el Estadio Metropolitano de Madrid.

22.00 / La 2

'Lawrence de Arabia'

Lawrence of Arabia. Reino Unido, 1962 (230 m.). Director: David Lean. Intérpretes: Peter O'Toole, Omar Sharif, Anthony Quinn.

Basada en el relato autobiográfico de T. H. Lawrence Los siete pilares de la sabiduría, esta excepcional producción de aventuras encumbró definitivamente al estrellato a Peter O'Toole (por aquel entonces casi un desconocido), perfectamente secundado por actores de la talla de Alec Guinness, Anthony Quinn y Omar Sharif. Siete merecidos Oscar e inolvidables momentos de acción para el mejor filme que firmó David Lean en una carreara que incluye títulos como El puente sobre el río Kwai y Doctor Zhivago.

22.00 / Movistar Drama

'El collar rojo'

Le collier rouge. Francia, 2018 (83 minutos). Director: Jean Becker. Intérpretes: François Cluzet, Nicolas Duvauchelle.

Jean Becker, especialista en historias de carácter costumbrista como Conversaciones con mi jardinero, indaga en un sencillo pero eficaz melodrama, ambientado en 1919, justo después de la I Guerra Mundial, en una pequeña aldea francesa. A la cabeza del reparto, una acoplada pareja: François Cluzet y Nicolas Duvauchelle.

22.32 / Sunsance TV

'Las ventajas de ser un marginado'

The Perks of Being a Wallflower. Estados Unidos, 2012 (103 Minutos). Director: Stephen Chbosky. Intérpretes: Logan Lerman, Emma Watson, Ezra Miller, Mae Whitman.

Después de ser publicada en 14 países y en 12 idiomas distintos y venderse más de un millón de ejemplares solamente en Estados Unidos, la novela escrita por Stephen Chbosky (ahora firma también el guion y dirige) conoce su versión cinematográfica. Al igual que el libro, la película sigue las andanzas de su protagonista, Charlie, a lo largo de un primer año de instituto. Todo arropado por un correctísimo reparto y la producción de John Malkovich. Mejor ópera prima en los Independent Spirit.

22.45 / La 1

Termina la búsqueda de Anthony

Después de la doble entrega del pasado miércoles, esta noche TVE emite el final de esta miniserie canadiense originalmente concebida en seis entregas y protagonizada por Peter Coyote, La desaparición de Anthony, producción que se introduce en la familia Sullivan, azotada por la tragedia cuando el pequeño Anthony, de diez años de edad, desaparece mientras juega a la búsqueda del tesoro durante su cumpleaños. Ahora, Susan y Charles centran sus investigaciones en un sospechoso, Stephen Price, con la intención de continuar su propia búsqueda. Mientras tanto, Helen se enfrentará a una difícil decisión.

23.51 / TCM

‘Los héroes del tiempo’

Time bandits. Reino Unido, 1981 (110 minutos). Director: Terry Gilliam. Intérpretes: Sean Connery, Shelley Duvall, David Warner.

Sin duda, una de las obras crepusculares del cine fantástico-infantil de todos los tiempos. Un niño, acompañado por seis enanos, recorre diferentes épocas con el objeto de robar algo de cada una de ellas, en esta maravillosa fantasía que se eleva muy por encima de la media gracias a unos espectaculares efectos especiales, una ambientación llena de magia y una puesta en escena repleta de imaginación. La presencia de Sean Connery y David Warner termina por redondear una de las joyas más apreciadas del género. Para toda la familia.