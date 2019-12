El especial navideño: cómo el ‘streaming’ exporta un género de la televisión americana

Los especiales televisivos son tan navideños como las luces en la calle. En España hay clásicos como Telepasión y las galas musicales grabadas. En EE UU el género tiene su propia lógica: estos programas, que nunca estuvieron pensados para entenderse fuera, los protagonizan históricamente personajes de éxito en sus fronteras, y no siempre fuera de ellas (George Burns, Judy Garland, Bob Hope o Perry Como). Rodean el imaginario americano de tradiciones navideñas anglosajonas: Dickens o el Cascanueces de Tchaikovsky. Ahora, esos programas, antes reservados al público estadounidense, han empezado a exportarse en streaming.

El 24 de diciembre, Netflix estrenará John Mulaney & the Sack Lunch Bunch, un especial a modo de programa de variedades con niños, sketches y números musicales. Al frente está Mulaney, el cómico favorito de la crítica en los últimos años, conocido además por los usuarios de la plataforma por protagonizar tres especiales de comedia, y poner voz a varios personajes de la serie de animación Big Mouth.

Amazon Prime Video estrenó el pasado viernes The Kacey Musgraves Christmas Show, que sigue una fórmula similar: la cantante de country Musgraves interpreta 18 canciones propias y versiones de clásicos navideños con invitados como James Corden, Zooey Deschanel, Camila Cabello o Lana del Rey. Y este sábado, NBC emitirá el tradicional especial de Navidad de Saturday Night Live, otra cita clásica, con un programa de dos horas pensado para estas fechas (en España, en Movistar +).

Esta proliferación de especiales empezó en 2015, con el especial de Netflix protagonizado por Bill Murray y dirigido por Sofia Coppola. A Very Murray Christmas (todavía disponible en la plataforma), un homenaje de este formato para hipsters. Netflix también hace posible que se pueda ver en todo el mundo el especial Mariah Carey's Merriest Christmas (2015), donde la cantante interpreta algunos de sus temas más populares, como el ubicuo All I Want For Christmas Is You.

Este otoño se ha dado, además, el estreno internacional del especial navideño más conocido de la historia: A Charlie Brown Christmas, emitido en 1965 por la cadena CBS y que reúne a los Peanuts de Charles Schulz, ha entrado en el catálogo internacional de Apple TV + y se puede ver, por primera vez, en streaming en cien países, España incluida. La historia se ha homenajeado incontables veces: Charlie Brown busca el sentido de la Navidad y lo encuentra, finalmente, en un muñeco de nieve olvidado y deforme. La cadena ABC, dueña de los derechos, lo emite sin falta cada año.

La tradición de los especiales festivos encuentra un capítulo oscuro en Star Wars: Holiday Special, una programa de bajo presupuesto pero con el reparto de la película original de La guerra de las galaxias, que se emitió en 1978, tras el éxito de la película en 1966. Nunca ha vuelto a ser emitido: George Lucas asegura haber comprado y destruido todas las copias de este título en el que la familia de Chewbacca esperaba a que éste llegase a casa para celebrar el Día de la Vida, entre números musicales y apariciones de Harrison Ford, Carrie Fisher y los demás personajes principales de la saga. Este desastre con los años se ha convertido en película de culto.

Muy distinta recepción ha tenido otro clásico de estas fechas, Los Teleñecos en Cuentos de Navidad (1992), una reinterpretación de la historia de Charles Dickens, con Michael Caine en el papel de Scrooge, que fue el primer largometraje de los teleñecos tras la muerte de su creador, Jim Henson, en 1990.