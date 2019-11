¿Qué ver hoy en TV? | Viernes 29 de noviembre de 2019

18.15 / Neox

Séptima temporada de ‘Los Goldberg’

La gran familia de Neox sigue en forma en este curso televisivo. El canal de estrenará la séptima temporada de Los Goldberg, en una jornada ‘Sin Esperas’, con emisión ‘Pegado a USA’. En el arranque de la nueva temporada la familia se va de escapada en ‘Las vacaciones de Los Goldberg’. Beverly insiste en que la familia haga un viaje por carretera para irse de vacaciones a Disneylandia antes de que Erica y Barry se vayan a la universidad, además Erica se preocupa por su relación con Geoff cuando éste le dice que necesitan hablar. A continuación en ‘Dana ha vuelto’ Adam recibe una sorpresa de su pasado: su primer amor, Dana y Barry y Erica van a la universidad, pero se dan cuenta de que no tienen dónde vivir en el campus.

20.30 / La 2

Tarde de estenos en ‘Días de cine’

En esta ocasión, Días de cine tendrá como Padrino a todo un crack: Carlos Santos, el actor elegido por José Luis Garci para dar vida al mítico detective German Areta en El crack cero, precuela de las dos películas protagonizadas por Alfredo Landa. Carlos Santos hablara de cine, de su trabajo como actor, de sus filias y fobias y de sus incursiones en el mundo de la música. Además, hace unos días fallecía a los 94 años Asunción Balaguer, una de las grandes del cine, el teatro y la televisión. La ‘Habitación verde’ del programa estará dedicada a ella. Con respecto a los estrenos de la semana llegan a las pantallas españolas dos títulos con una importante conexión paterno filial: La hija de un ladrón, dirigida por Belén Funes, con Eduard Fernández y su hija Greta Fernández y La odisea de los Giles, producida y protagonizada por Ricardo Darín y su hijo Chino Darín.

21.30 / La Sexta

Los ERE en Andalucía

Millones de euros destinados a ayudar a los parados terminaron en los bolsillos de aprovechados y corruptos en Andalucía. Casi diez años de una trama fraudulenta que ha perseguido al Partido Socialista. Los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, han sido condenados en una dura sentencia que asegura que eran conscientes de la ilegalidad del sistema y que los inhabilita para ejercer cargos públicos. Griñán, además, se enfrenta a seis años de prisión. laSexta columna analiza ¿en qué consistía la trama?: el origen del desvío de los fondos, el desfalco en fiestas, droga y prostitución, la investigación judicial y periodística y sus repercusiones políticas. ¿Cómo encaja la sentencia el PSOE de hoy?

22.00 / Movistar CineDoc&Roll

Repaso al año musical

Sesiones Movistar+ se viste de gala para recordar las actuaciones que han marcado el año musical que cerramos. los jóvenes artistas que han venido para quedarse (amaia, carolina durante), los músicos que se consolidaron en su carrera y en su compromiso social (Rayden, Vanesa Martín), los artistas que recordarán 2019 como uno de los años más fructíferos de su carrera (Viva Suecia, Zahara, Miss Caffeina, Izal), y el artista que no temió reinventarse (Coque Malla).

22.00 / Movistar Estrenos

‘Capitana Marvel’

Captain Marvel. Estados Unidos, 2019 (125 minutos). Director: Anna Boden y Ryan Fleck, Intérpretes: Brie Larson, Samuel L. Jackson.

La oscarizada Brie Larson (En la habitación) da vida a la Capitana Marvel en esta entretenida cinta ambientada en la década de los noventa y que supone la primera del universo cinematográfico Marvel protagonizada por una superheroína. Completan el reparto Samuel L. Jackson como Nick Furia (todavía sin parche en el ojo), Ben Mendelsohn, Jude Law y Annette Bening. Todo arropado por unas conseguidas ensenas de acción y un buen trabajo técnico.

22.00 / Movistar Drama

‘Midnight in Paris’

España-Estados Unidos, 2011 (100 minutos). Director: Woody Allen. Intérprtes: Owen Wilson, Rachel McAdams, Marion Cotillard, Adrien Brody.

Woody Allen, con su habitual maestría a la hora de escribir y dirigir un buen guion, muestra ahora una visión romántica y nostálgica de la Ciudad de la Luz, París. Allí, su protagonista cruza cada noche el tiempo para visitar a algunos de los ídolos de esa edad dorada que fueron los años veinte y preguntarse si el pasado fue mejor. Oscar al mejor guion original para una comedia tan entretenida como sorprendente.

22.10 / La 1

Edu Soto se estrena en ‘El paisano’

La nueva temporada de El Paisano arranca con Edu Soto tomando el relevo a Eva Hache y una primera parada de lo más apetecible: Migjorn Gran, un pueblo del interior de Menorca. En esta localidad viven 1.400 personas y, con ellos, descubrirá que el arte tiene formas muy sorprendentes y que ser artista consiste en vivir cada uno a su manera. Además, conocerá a Pere, el cantante de la orquesta más famosa de la isla, Huracán. También conocerá a Andrés y a Águeda, un matrimonio muy bien avenido que vive en una casa muy estrecha, pero con ascensor. Edu viajará en el ascensor en una experiencia la mar de curiosa. Además, Edu Soto hará yoga por primera vez con Juana y entenderá la importancia de respirar. También conocerá el arte de Jaime, un fontanero que al jubilarse le dio por hacer esculturas con sus tubos para desagüe. Próxima parada, Arredondo (Cantabria).

22.10 / La 2

La saga de los Ozores

Bajo el epígrafe, ‘Sagas (Los Ozores)’, Historia de nuestro cine ofrecerá este viernes un programa doble que incluirá las películas El palo y La hora incógnita. La primera dirigida por Eva Lesmes y protagonizada por Adriana Ozores, heredera de una de las sagas más populares de la historia de nuestro cine. La segunda película es una de las más significativas de la amplia filmografía de su tío, Mariano Ozores. El palo será presentada por la crítica cinematográfica Elsa Fernández-Santos y en el coloquio, dedicado a recordar la historia de los Ozores, participarán la actriz Adriana Ozores, Eva Lesmes y Fernando Méndez-Leite, director, escritor cinematográfico y colaborador habitual del programa.

22.10 / Antena 3

Muchos invitados en ‘Arusitys Prime’

En esta nueva entrega, la segunda, Arusitys Prime entrevista a Fabiola Martínez (la mujer de Bertín Osborne) para hablar de las novedades en su vida. En la sección ‘Entrevista2’, Fran Rivera y Lourdes Montes se entrevistará el uno al otro. También responderán a las preguntas de Alfonso Arús. Además, celebrará el 80 cumpleaños de una de las actrices más galardonadas del panorama español: Concha Velasco. El programa contará también con la visita de Laura Matamoros. La influencer y ahora una conocida cara de la pequeña pantalla por su paso por varios realities contará cómo es su vida diaria actualmente desde que es conocida para el gran pública.

22.15 / La 2

‘El palo’

España, 2000 (87 minutos). Directora: Eva Lesmes. Intérpretes: Carmen Maura, Adriana Ozores, Maribel Verdú, Malena Alterio, Juan Gea, Diana Palazón.

Después del buen resultado conseguido con su primera película, Pon un hombre en tu vida, Eva Lesmes, responsable de series como A las 11 en casa y La casa de los líos, rodó esta simpática comedia coral en la que se rinde homenaje a la mítica película de José María Forqué Atraco a las tres. A la acertada dirección de Lesmes hay que sumarle el oficio demostrado por Carmen Maura, Adriana Ozores, Maribel Verdú y Malena Alterio.

22.30 / La Sexta

‘Usar y tirar’, en ‘Equipo de investigación’

Una cadena de electrodomésticos introdujo el Black Friday en nuestro país hace solo 7 años. Hoy la tradición americana ha calado hondo. Cada español se gastará una media de 240 euros en aparatos electrónicos ¿Cuánto durarán? ¿Tienen fecha de caducidad? ‘Equipo de investigación’ analiza la vida útil de los productos que usamos a diario en ‘Usar y Tirar’. A lo largo de nuestras vidas, compraremos 6 vehículos, 9 televisores, 5 frigoríficos, 4 lavadoras, más de 20 teléfonos móviles y un sinfín de pequeños electrodomésticos. ¿Por qué los productos electrónicos no están hechos para durar toda la vida? Nuestros electrodomésticos caseros duran ahora 2 años menos que hace una década. ¿Por qué? Para averiguarlo, los reporteros del programa viajan al oeste de Alemania donde visitarán una de las fábricas más importantes a nivel mundial. En sus laboratorios se calcula la vida útil de sus máquinas. Las testan para venderlas hasta 4 veces más caras que los modelos low cost.

22.40 / Cuatro

Tercera velada en ‘Ven a cenar conmigo. Gourmet Edition’

Llega el turno de Antonio David Flores como anfitrión en Ven a cenar conmigo. Gourmet Edition. Antonio David se ha preparado a fondo para la competición y asegura haber estado practicando los platos que componen su menú durante semanas. Su propuesta gastronómica estará formada por El chanclas, un entrante de tartar de atún de Barbate con aguacate y caviar; como plato principal preparará un Sin Fin, un pincho de pechuga de pavo con salsa de mostaza y leche acompañado de arroz blanco y cacahuetes; y como postre servirá ‘Eres la leche’ un bizcocho con nata montada que, aunque esté bien presentado, le faltará tiempo de cocción. Tras esta tercera velada, Lucía Bosé, Pablo Carbonell y Cósima Ramírez tendrán que realizar sus valoraciones. ¿Influirán las críticas que efectuó Antonio David en las cenas anteriores a la hora de puntuar sus platos y sus cualidades como anfitrión?

23.25 / Movistar CineÑ

'La buena estrella'

España, 1997 (98 minutos). Director: Ricardo Franco. Intérpretes: Antonio Resines, Maribel Verdú, Jordi Mollá, Clara Sanchís.

Como ocurrió en Después de tantos años, Ricardo Franco traza una intensa radiografía de la fragilidad humana en este sorprendente drama triangular. Un casquero impotente, un chulo macarra y una prostituta tuerta son los personajes sobre los que se mueve esta desgarradora y tierna historia, que encontró en sus actores protagonistas (Antonio Resines, Jordi Mollá y Maribel Verdú) unos pilares que le dan mayor fuerza a este alegato sobre el amor como única forma de supervivencia.