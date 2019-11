Canciones que retratan el universo de David Bowie

Babelia ofrece este fin de semana un artículo de Diego A. Manrique sobre el mundo literario de David Bowie (1947-2016), que tiene como base el reciente libro de John O'Connell El club de lectura de David Bowie, publicado por Blackie Books. Con este motivo, el crítico de EL PAÍS ha elaborado dos interesantes playlists con música referida al artista británico fallecido a los 69 años hace apenas tres.

La primera colección de canciones, bajo el título Viajando con Bowie, reúne temas variados del músico que abarcan distintos puntos del planeta Tierra, desde el Tíbet y Arabia a Japón y Alabama pasando por Ámsterdam o su Londres natal... pero también del universo. Entre las curiosidades, hay canciones interpretadas por Bowie en otros idiomas, como Ragazzo Solo, Ragazza Sola, una versión en italiano de Space Oddity; otra de Heroes en alemán titulada Helden; o el famoso Volare (Nel Blue Dipinto Di Blue) de Domenico Modugno interpretado por el músico británico.

La seguna playlist, titulada Ellas x Bowie, reúne tanto temas del músico nacido con el nombre de David Robert Jones interpretadas por mujeres como Janelle Monáe (Heroes), Karen Ann (Life on Mars?) o Carla Bruni (Abosolute Beginners), como canciones inspiradas en el músico compuestas o interpretadas por mujeres, como Veruca Salt, con With David Bowie; Tori Amos, con Not David Bowie), o Brisa Roche con el tema de Serge Gainsbourg Beau Oui Comme Bowie, que cantó en su día la actriz francesa Isabelle Adjani.