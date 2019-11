¿Qué ver hoy en TV? | Jueves 21 de noviembre de 2019

20.00 / La 2

‘¡Atención obras!’ entrevista a Natalia de Molina

El sofá rojo de ¡Atención obras! recibe esta semana a Natalia de Molina. La actriz española más joven en conseguir un Goya protagoniza Adiós, la última película de Paco Cabezas. Carlos del Amor preguntará a Natalia de Molina por los secretos del rodaje de este film, homenaje a la ciudad natal de su director, Sevilla. También contará en la entrevista cómo ha construido a Triana, un personaje mimetizado con la cruda realidad de las Tres Mil Viviendas. La actriz sigue, así, con papeles emocionalmente difíciles, como ¿Quién te cantará?, Animales sin collar o Elisa y Marcela. Sobre su debut con David Trueba en Vivir es fácil con los ojos cerrados, el programa ha recibido algún mensaje que sorprenderá a la actriz durante la entrevista. Además, la obra de teatro Las Bárbaras, el nuevo disco A Bola de Nieve y las dos últimas exposiciones del Museo del Prado, que cumple 200 años. Solo la voluntad me sobra es la mayor recopilación de dibujos y grabados de Goya, con más de 300; e Historia de dos pintoras, Sofonisba Anguissola y Lavinia Fontana, de dos modelos de mujeres artistas que pudieron alcanzar el éxito en su tiempo.

21.45 / Antena 3

Dani Martín visita ‘El hormiguero’

El hormiguero cierra la semana con música, con la visita del cantante Dani Martín que estrena ese mismo día su nuevo trabajo: el single La Mentira. El artista tiene, además, nueva gira a la vista a partir de las próximas semanas con un nombre que es toda una declaración de principios: el tour Lo que me dé la gana. Tras recorrer España y América con su exitosa gira Grandes éxitos y pequeños desastres en 2018, donde congregó a más de 400.000 espectadores, vuelve con cinco conciertos en España en 2020: Málaga (26 septiembre, Palacio de Deportes ‘Martín Carpena’), Valencia (3 octubre, Marina Sur), Madrid (17 octubre, Wizink Center), Bilbao (24 octubre, BEC!) y Barcelona (31 octubre, Palau Sant Jordi), una gira que servirá para repasar todos los éxitos de sus 20 años de carrera.

22.00 / Movistar Estrenos

‘Apolo 11’, un histórico viaje

Cincuenta años después de la llegada del hombre a la Luna, Todd Douglas Miller recupera más de 11.000 horas de metraje (en buena medida inédito) para montar este documental, Apolo 11. El filme emplea material de los archivos de la NASA para contar el histórico viaje hasta la superficie del satélite. Un intenso paseo por un tiempo en el que todo parecía posible que fue premiado en el festival de Sundance. Un trabajo que muestra la emoción del momento a través de múltiples detalles internos tales como la actividad de los técnicos en la sala de control o las sensaciones de los cientos de personas que acudieron a ver el despegue de la misión.

22.00 / Telecinco

Noche de expulsión en ‘GH VIP’

Tras la salvación de Mila y Adara, Antonio David, Hugo y Noemí son los candidatos a la expulsión en GH VIP, proceso que se resolverá esta noche en la nueva gala que Jorge Javier Vázquez conducirá en Telecinco. Antes de conocer el veredicto de los espectadores, los nominados recibirán la visita de sus familiares. Además, los actores Álex García y Franky Martín, protagonistas de la comedia Si yo fuera rico, convertida en su primer fin de semana en cines como el mejor estreno español del año, visitarán Guadalix de la Sierra con una misión: participarán en el nuevo juego del jefe.

22.00 / 0#

Cuarta entrega de ‘ETA, el final del silencio’

Desde sus primeros pasos, ETA cometió actos bárbaros y errores logísticos que fueron vistos, tanto por la opinión pública como por el pueblo vasco, como acciones que debilitaban a la banda en lugar de reforzar su intransigencia. ‘Orígenes’, cuarta entrega de ETA, el final del silencio, repasa estas puertas que atravesó ETA a lo largo de su historia y que fue disminuyendo la cohesión de la banda hasta su disolución. Y al mismo tiempo, es un homenaje a aquellos hombres y mujeres que consiguieron acabar el mayor desafío que tuvo este país durante 40 años. Este episodio analiza algunos de los primeros grandes errores de la banda, desde el primer asesinato del guardia civil José Pardines en 1968 hasta su primera víctima civil, Fermín Monasterio (1969), pasando por el asesinato de algunos militantes de ETA que disentían de la línea más dura, como Pertur (1976), o el primer atentado que realizaron en democracia: el del empresario y político Javier Ybarra (1977).

22.16 / Paramount Channel

‘El ilusionista’

The illusionist. Estados Unidos, 2006 (110 minutos). Director: Neil Burger. Intérpretes: Edward Norton, Paul Giamatti, Jessica Biel.

Intrigas palaciegas en la Viena de principios del siglo XX, magia y drama se funden con calidad en esta correctísima adaptación del cuento Eisenheim the illusionist, del ganador del Premio Pulitzer Steven Millhauser. A destacar en este segundo filme del efectivo Neil Burger (Interview with an assassin) el duelo interpretativo que mantienen Edward Norton y Paul Giamatti. Misterio sobrenatural que combina el romance, las intrigas y la magia.

22.30 / La Sexta

Comida italiana para Alberto Chicote

Esta semana, Alberto Chicote y su Pesadilla en la cocina viajan hasta en centro de Barcelona, a un local regentado por italianos. Los dueños de este otrora popular establecimiento creen que su cocina no tiene secretos para ellos. Pero están muy equivocados. Asumirlo será el primer paso que tendrán que dar en el restaurante A Tarantella si quieren comenzar con buen pie la terapia culinaria del programa. El panorama que Chicote se encuentra al llegar es desolador. La cocina y la despensa están muy descuidadas. Tras una primera observación, el chef descubre que las ensaladas no tienen sabor, a la comida le falta ese carácter napolitano y casero que Nicola quiere imprimir a su carta y, para colmo, las pizzas salen completamente carbonizadas porque son como a Nicola le gustan.

22.40 / Antena 3

Mucho trabajo en el New Amsterdam

El doctor Max Goodwin, al que da vida Ryan Eggold, se enfrenta a difíciles decisiones en esta doble entrega de New Amsterdam. En ‘Croaklahoma’, Max se une a los pacientes que se someten a quimioterapia con él, pero una conversación lo lleva a luchar con su realidad. Mientras tanto, Reynolds tiene dificultades para manejar un asunto personal con respecto a la familia de un paciente, e Iggy lucha con una comprensión con respecto a su hija. Después, en ‘Rey de espadas’, Max (Ryan Eggold) y su personal deben trabajar juntos para mantener a sus pacientes seguros durante una fuerte ventisca con pocos recursos, incluso si significa tomar las calles de la ciudad y desafiar la tormenta.

22.40 / La 1

Nuevos enigmas en ‘Estoy vivo’

Esta semana, en Estoy vivo, Márquez decide hablar con María para arreglar su situación con Sebas. Él le asegura que su amigo les está ayudando en una misión, pero María no creerá ni una sola palabra hasta que no vea con sus propios ojos lo que le sucede al Enlace. Mientras tanto, la relación entre Carlota y el Enlace es cada vez más estrecha. La joven comienza a sentir un apego especial por él cuando recibe una comunicación urgente de la Pasarela: su misión no ha cambiado y si el Enlace tiene a uno de esos seres en su interior, debe matarlo. Además, Antuán amenaza a Vero para que se apresure a encontrar su dinero. La comisaria intentará mantener al margen a Rebe y Adrián, pero éste acaba descubriendo que Alicia está investigando a su madre por corrupción.

23.45 / La 1

Postureo en ‘Comando actualidad’

Los reporteros de Comando actualidad buscan qué hay detrás de un negocio millonario que no para de crecer, que ha cambiado la comunicación y la forma de vender productos tras la cual, en muchos casos, se esconden mentiras. Se estima que 28 millones de españoles, más de la mitad de la población, usa YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram o Twitter a diario. Solo uno de cada cuatro las utiliza por motivos de trabajo. El 72% de los niños, entre 6 y 11 años, tiene un perfil en alguna red social. ¿Cuáles son los efectos y los peligros de la gran exposición a las redes sociales? ¿Qué pasa cuando la fama se acaba? ¿Cuánto vale tener miles de seguidores?

0.13 / TCM

‘El largo y cálido verano’

The long hot summer. Estados Unidos, 1958 (112 minutos). Director: Martin Ritt. Intérpretes: Paul Newman, Joanne Woodward, Orson Welles.

Martin Ritt recreó con acierto la obra de William Faulkner y contó (después vendrían Un día volveré, Cuando se tienen veinte años, Hud, Cuatro confesiones y Hombre), con Paul Newman para protagonizar esta inolvidable historia, llena de fuertes personajes, donde da vida en un excelente trabajo a un mozo de cuadras enfrentado con un déspota terrateniente sureño, Orson Welles. Imprescindible.

0.20 / La 2

Las dificultades de alquilar vivienda

Esta semana, Crónicas recorre el mercado del alquiler en el reportaje ‘Estimado inquilino’. Vivir de alquiler en una gran ciudad se ha convertido en una misión imposible para amplios sectores de la población. Las clases más desfavorecidas y los jóvenes, afectados por la temporalidad laboral y los bajos salarios, se encuentran atrapados. Ni pueden comprar casa, porque no tienen acceso al crédito hipotecario, ni pueden alquilar a precio de libre mercado. Y cuando solicitan vivienda social o protegida, la oferta es casi inexistente. Este problema se traduce en Madrid en más de 20.000 familias en lista de espera para ser adjudicatarias de una vivienda municipal en alquiler. Se ha construido poco o muy poco y, además, en 2013 el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.