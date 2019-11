¿Qué ver hoy en TV? | Miércoles 13 de noviembre de 2019

12.45 / La 2

Cabalgar en solitario

Ride Lonesome. EE UU, 1959 (70 minutos). Director: Budd Boetticher. Intérpretes: Randolph Scott, Karen Steele, Pernell Roberts.

Uno de los últimos y grandes wésterns de Budd Boetticher, que siempre trascendió el bajo presupuesto de sus obras con un arrollador talento narrativo. Cabalgar en solitario aborda las aventuras de un cazarrecompensas que lleva preso a un forajido, relatadas con un mimo en el retrato del paisaje digno de los clásicos.

22.00 / La 2

La ventana indiscreta

Rear Window. EE UU, 1954 (108 minutos). Director: Alfred Hitchcock. Intérpretes: James Stewart, Grace Kelly, Thelma Ritter, Raymond Burr.

Quizá sea La ventana indiscreta una de las obras de Hitchcock que reúne un mayor consenso. Una metáfora sobre la propia naturaleza del cine, un estudio sobre la condición voyeur del espectador, sobre el valor de la mirada que recrea y construye la propia realidad y que se convierte en espejo perverso del deseo... Las sugerencias de esta obra cumbre son infinitas. Entre todo ello, el maestro sólo necesita de dos escenarios para hacer estallar el suspense: una habitación, en la que un escayolado James Stewart mata el tiempo espiando lo que hacen los demás, y un patio de vecinos en el que se quebrará la rutina cotidiana.

22.10 / La 1

‘MasterChef’ viaja a Valladolid

Los participantes en MasterChef Celebrity llegan a Valladolid: en la bodega Abadía Retuerta, joya arquitectónica del siglo XII, cocinarán para 35 enólogos un menú del chef Marc Segarra. Antes, en la prueba inicial, los humoristas José Mota y Florentino Fernández habrán visitado las cocinas del programa. En la última prueba, el chef Andrea Tumbarello servirá de asesor en la elaboración de un plato de pasta.

22.30 / DMAX

Viaje relámpago a la historia del mundo

La historia del universo abarca más de 14.000 millones de años. Sin embargo, la serie documental La historia del mundo en dos horas pretende contarla en un tiempo récord. Un viaje relámpago, acompañado de infografías para volcarse en la formación del universo, el origen de la vida y la evolución de las civilizaciones. Desde el Big Bang, la serie se propone responder a todos los interrogantes posibles.

22.30 / La Sexta

‘Enviado especial’ se traslada a Dinamarca

El espacio de reportajes Enviado especial, con Jalis de la Serna al frente, llega esta semana a Dinamarca. En 2040, España será el país con la población más envejecida del mundo. Una de cada cuatro personas tendrá más de 65 años y la natalidad ha descendido casi un 30% en la última década. Con esta premisa, el programa analiza cómo Dinamarca ha conseguido ser el país que garantiza las pensiones y el estado de bienestar a las generaciones venideras. Un modelo que ha conseguido el consenso nacional, facilitando tener hijos, estudiar y crear empresas.

22.40 / Antena 3

Un inesperado crimen, en ‘Toy Boy’

El episodio de esta noche de la serie Toy Boy comienza con un crimen: Azucena, la hermana de la alcaldesa, aparecerá muerta antes de que haya podido declarar ante la jueza. Antre ello, Hugo trata de convencer a Andrea para que testifique, pero este solo piensa en huir de la ciudad. Por su parte, Iván intenta escapar con su familia a Marruecos, pero Zapata y el cartel lo tiene acorralado.

23.05 / AXN

La noche es nuestra

We Own The Night. EE UU, 2007 (117 minutos). Director: James Gray. Intérpretes: Joaquin Phoenix, Mark Wahlberg, Robert Duvall.

James Gray, autor de obras de la hondura de Two Lovers y la reciente Ad Astra, dirige un poderoso drama envuelto en un clima teñido de fatalismo. La noche es nuestra traza la historia de dos hermanos enfrentados por la ley y retrata con insospechada negrura a unos personajes ambiguos, ante los que el espectador tendrá dificultad en empatizar. Un brutal dibujo de unos seres oprimidos por una sociedad despiadada, que han de sufrir, además, el tormento de las cadenas familiares.

24.00 / Dark

Dark Water

Japón, 2002 (102 minutos). Director: Hideo Nakata. Intérpretes: Hitomi Kuroki, Mirei Oguchi, Rio Kanno.

El boom del cine de terror oriental ya ha remitido desde hace algunos años, pero dejó a los aficionados un buen puñado de obras maestras. El japonés Hideo Nakata, responsable de las dos soberbias entregas de The Ring, renovó los ajados esquemas del género con esta película escalofriante y terrible, que ahoga a una madre y su hija en una casa dominada por extrañas presencias. Nakata convierte Dark Water no solo en un monumento al género terrorífico, sino también en un explosivo mosaico de secuencias fúnebres y asfixiantes que rebosan malignidad, una película repleta de aristas, sombras y espantos. Y todo ello sin tener que utilizar una sola gota de sangre.