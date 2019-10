El lugar en el que se desarrolla esta función avisa ya de que no se trata de un espectáculo convencional. Estamos en unas antiguas caballerizas con aspecto de catacumba. Carlota Gaviño, autora del texto, convoca al público antes de descender y confirma esa impresión: “Esta obra se debe explorar como si fuera una exposición y escuchar como un concierto”. Explica además que es una versión libre de la tragedia de Séneca sobre el mito de Tiestes y, como tal, para disfrutarla lo mejor es saberse la historia de antemano: Tiestes y su gemelo Atreo matan a su hermanastro, pero luego acaban peleando también entre ellos, hasta el punto de que Atreo mata a los hijos de Tiestes y se los sirve cocinados en un banquete. “Lo que importa de una tragedia no es la historia, sino las sensaciones que provoca. Aquí la casa cruje y el suelo muge”, advierte Gaviño finalmente.

Confieso que tantas prevenciones y ganas de epatar me despertaron recelos. Pero enseguida se me pasaron. Lo que promete la autora es cierto: la violencia traspasa los huesos ahí abajo. Como si estuviera exhibiendo sin pudor su verdadera naturaleza. La escena álgida, cuando Tiestes y Atreo consuman su crimen, recuerda en su horror a la película Funny Games, de Michael Haneke. Es magnífico el uso del espacio: proyecciones en las paredes, linternas que persiguen a los actores, música en directo, grabaciones sonoras. Todo está perfectamente mezclado por el director, Íñigo Rodríguez-Claro, y muy bien interpretado por los actores José Juan Rodríguez, Juan Ceacero y Lluna Issa Casterà. Se agradecen apuestas de riesgo como esta en una cartelera más bien uniforme. Solo una pega: me pregunto por qué la narración se hace en inglés, que no es el idioma original de la tragedia ni tampoco el de la compañía.

Tiestes. Texto: Carlota Gaviño. Dirección: Íñigo Rodríguez-Claro. Centro Conde Duque. Madrid. Hasta el 26 de octubre.