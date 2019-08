¿Qué ver hoy en TV? | Sábado 24 de Agosto de 2019

17.15 / Neox

Deep Blue Sea

EE UU, 1999 (101 minutos). Director: Renny Harlin. Intérpretes: Saffron Burrows, Samuel L. Jackson, Tomas Jane.

Entre la avalancha de películas efectistas que llenan el cine comercial, aún pueden encontrarse obras un tanto estimulantes como Deep Blue Sea. Un grupo de tiburones asesinos, manipulados genéticamente, agita el esforzado relato. Cine de consumo, sí, pero en el que se agradece un trabajo de puesta en escena que juega sabiamente con los espacios claustrofóbicos y crea un puñado de secuencias terroríficas.

19.00 / La 1

Comienza la Vuelta con una contrarreloj

Hasta el próximo 15 de septiembre, la Vuelta se convierte en el referente deportivo para los amantes del ciclismo, con una edición que promete grandes citas con la montaña, con etapas en Andorra, Francia, el País Vasco y la cordillera Cantábrica. La 1 emite hoy el inicio de la competición, una contrarreloj por equipos de 13,4 kilómetros que transcurre entre Salinas de Torrevieja y Torrevieja.

21.30 / Cine Ñ

Vacas

España, 1992 (96 minutos). Director: Julio Medem. Intérpretes: Carmelo Gómez, Emma Suárez, Ana Torrent, Txema Blasco, Clara Badiola, Karra Elejalde.

El explosivo debut de Julio Medem se centra en el odio enquistado entre dos familias a lo largo de cuatro generaciones para crear algunas de las imágenes más fascinantes que haya dado el cine español en los años noventa. Desde las guerras carlistas hasta la llegada de la Guerra Civil, un bosque en el que late la magia separa el rencor encerrado en dos caseríos. Mientras, los ojos de las vacas son permanentes testigos del drama. Imprescindible.

22.00 / La 2

Irrational Man

EE UU, 2015 (95 minutos). Director: Woody Allen. Intérpretes: Joaquin Phoenix, Emma Stone, Parker Posey.

Woody Allen propone una inmersión trágica en la negrura humana con la historia de un profesor atrapado por la angustia existencial que llegará a planear un asesinato. Allen filma con impecable rigor y llena de densidad sus diálogos, mientras Emma Stone muestra que es unas de las actrices más importantes de la década.

22.00 / DMAX

Jeremy Wade viaja a aguas remotas

Tras recorrer algunos de los más importantes ríos del planeta, Jeremy Wade regresa a DMAX al frente de una nueva serie documental, Aguas profundas con Jeremy Wade. En este caso, su objetivo serán los océanos más lejanos y las islas más remotas, donde indagará en la desaparición de diferentes especies de peces y en los motivos que han provocado que algunas de las zonas con mayor riqueza de fauna y vegetación se hayan quedado sorprendentemente vacías. En la primera entrega de la serie Wade se trasladará a las heladas aguas que bañan la costa de Alaska.

22.10 / Antena 3

La teoría del todo

The Theory of Everything. Reino Unido, 2014 (120 minutos). Director: James Marsh. Intérpretes: Eddie Redmayne, Felicity Jones, Charlie Cox, Emily Watson, David Thewlis.

Una obra con alma de melodrama, filmada con una puesta en escena refinada y atenta, que plasma la sugestiva y dramática vida de Stephen Hawking. La teoría del todo indaga en la esencia del personaje y se vuelca tanto en sus hallazgos profesionales como en su existencia cotidiana, en especial en la relación con su primera esposa. Un por entonces desconocido Eddie Redmayne ofrece un trabajo memorable en su encarnación de Hawkins, pero también lo hace Felicity Jones, que encarna el profundo amor hacia alguien inexorablemente incapacitado.

23.25 / La 1

Primos

España, 2011 (108 minutos). Director: Daniel Sánchez Arévalo. Intérpretes: Quim Gutiérrez, Raúl Arévalo, Adrián Lastra, Inma Cuesta, Antonio de la Torre, Clara Lago.

Desde su primera y extensa secuencia, Primos, la tercera película de Daniel Sánchez Arévalo, juega a la indefinición con el espectador. En su metraje convivirán el drama, la comedia y el afán costumbrista para retratar a un grupo de personajes excesivos y parlanchines, a quienes el director mira con cierta ternura y dibuja tan cercanos como vivos. Así, pese a algunas lagunas, el relato se convierte en una película osada y personal.