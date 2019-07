Este sábado en ‘Babelia’, la nueva cara del teatro clásico

De Mérida a Aviñón pasando por Almagro, los clásicos se lavan la cara. El teatro apuesta en verano por los grandes nombres de la Antigüedad y el Siglo de Oro y los escenarios se llenan de versiones radicalmente nuevas de las historias inmortales. Versiones que en el caso de las piezas dramáticas de Grecia y Roma están más cerca de la recreación total que de la mera adaptación: Cicerón, Prometeo y Midas son personajes del siglo XXI en manos de Ernesto Caballero, Luis García Montero o Mary Zimmerman. A esta particular metamorfosis dramática dedica este sábado su portada Babelia, el suplemento cultural de EL PAÍS.

El número incluye también un análisis de la importancia del cómic árabe reciente. Según la arabista Luz Gómez, los dibujantes son los nuevos cronistas de Oriente Próximo. El género vive un boom en la región hasta el punto de ocupar el espacio que tradicionalmente se reservaba a la novela y la poesía. Por su parte, Patricio Pron repasa el uso narrativo de la figura del intelectual comprometido al hilo de la publicación de la novela de Mary McCarthy, El oasis, editada por Impedimenta con prólogo de Vivian Gornik.

La sección de libros se completa con la crítica de las memorias adolescentes de Tracey Thorn -Otro planeta (Alpha Decay)-, los cuentos del colombiano Luis Miguel Rivas -Era más grande el muerto (Seix Barral)-, el ensayo de Antonio Colinas sobre María Zambrano -Misterios encendidos (Siruela)- o los dos libros ganadores (ex aequo) del último premio Hiperión de poesía: Autobús de Fermoselle, de Maribel Andrés Llamero, y Los días hábiles, de Carlos Catena Cózar.

En los apartados de arte y música, la exposición que el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla dedica al colectivo The Richard Channin Foundation y la aproximación de Diego A. Manrique a The social power of music, un voluminoso libro con cuatro CD, que explora la rica tradición de canciones políticas, religiosas y festivas en Estados Unidos y Europa. La obra, paradójicamente crítica en la era Trump, ha sido editada por el sello gubernamental Smithsonian Folkway Recordings.

El número se completa con el repaso a la actualidad editorial de Manuel Rodríguez Rivero, una tribuna de Antonio Elorza sobre Francisco Franco en vísperas del 18 de julio y el artículo semanal de Antonio Muñoz Molina, dedicado esta vez a João Gilberto, padre de la bossa nova, fallecido la semana pasada.