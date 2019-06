Urgen remedios drásticos no ya para la indefensión de los ancianos y los enfermos físicos ante el calor monstruoso, caen como moscas en el acoso del depredador, sino también para los locos, los solitarios no resignados y los que tienen corroída el alma. Su volcán puede entrar en erupción y las consecuencias son muy crueles. Y no lo arregla ni el aire acondicionado ni que la televisión, ese mueble tan peligroso, pretenda entretenerles o amodorrarles.

Como soy un inconsciente y me tomo en serio lo de escribir de vez en cuando de la tele, llevo varios días viendo series y documentales sobre gente sórdida, padeciendo una sobredosis de realidad. La serie brasileña La muerte vende, retrato del periodista, presentador de televisión exmadero, carroñero y gánster Wallace Souza (hay muchos en el primer oficio obsesionados con aumentar su audiencia a costa de lo que sea, pero no hasta el extremo de ordenar crímenes para que sus cámaras sean las primeras en llegar al lugar del asesinato), es sorprendente, pero también repetitiva. Y acabo agotado en el cuarto capítulo de tanta infamia, de la manipulación emocional de los más tirados, en la ciudad de Manaos.

Pero no aprendo. Como los somníferos no hacen efecto, imagino que por el estado nervioso que desata el puto calor, continúo con An American Dream, otro documental sobre Donald Trump. Sospecho que será apasionante, pero lo clausuro a la media hora. ¿Qué demonios hago contemplando las golferías y los triunfos de uno de los más asquerosos reyes del universo que han existido? Mientras dure el bochorno solo veré comedias de Lubitsch, Sturges, Wilder, Edwards, Berlanga, Monicelli, Comencini... Serán el único antídoto contra el monstruo.