Golosísima colaboración

He aquí el golosísimo resultado de la unión de dos pesos pesados de la americana de voz profunda y raíz de carretera, del folk steinbeckiano (‘Father Mountain’) y el spaghetti western sonoro (hay narrativa y laberinto de voces multiplicado en la muy saloon song ‘In Your Own Time’), un segundo intento –el primero, el EP In the Reins, se fraguó allá por 2005, cuando Sam Beam apenas empezaba–, que huele y suena a clásico. Es Beam (Iron & Wine) quien dirige el carromato en esta ocasión, dejando colorear su luminosamente derrotista americana de cámara hasta extremos que rozan el delicioso virtuosismo barroco (‘What Heaven’s Left’) y que, por momentos, reinventan el concepto del songwriting polvoriento (‘The Bitter Sweet’). Un festín.

Calexico / Iron & Wine. ‘Years To Burn’. City Slang.