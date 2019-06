Mariola Cubells: “Los que dicen que la gente ya no ve la televisión no saben lo que es la televisión”

La periodista Mariola Cubells se pasa todo el día conectada a la televisión. Ella lo dice con un taco intercalado en medio de la frase. Ha escrito varios libros sobre la televisión y ha trabajado dentro de ella. Colaboradora en La ventana de la cadena SER, estrena este sábado (18.00) en la misma emisora un programa dedicado, como no podía ser de otra forma, a la televisión. Y lleva por título el mismo que uno de sus libros, Y tú, qué miras. La primera entrega del espacio, que se emitirá hasta el 10 de agosto los sábados, estará dedicado a las mujeres de la industria televisiva.

Pregunta. ¿Cuál es el espíritu del programa?

Respuesta. Hablar de la tele de un modo desenfadado y desacralizado. El programa pretende, con diferentes invitados que hacen posible la televisión, dentro y fuera de la pantalla, que disfrutemos más de lo que vemos. Decodificamos mensajes, maneras y pautas para ver mejor la televisión conociendo entresijos, gente que cuenta cosas que no se ven en pantalla. Y contarlo todo en un tono lúdico festivo para que nadie se aburra.

P. ¿Qué es lo último que ha visto en la televisión?

R. Me paso el día conectada. Ha sido el documental de Alcàsser en Netflix.

P. ¿Cuál es su primer recuerdo televisivo?

R. No lo tengo marcado, pero sí que recuerdo muy gratamente a Epi y Blas, que ya tengo una edad. Era una manera irónica de hacer tele y lo recuerdo como brisa, como algo alegre y diferente. No fui una niña muy televisiva, pero ese recuerdo sí lo tengo.

P. ¿Hay algo en la actualidad que se le parezca?

R. Me gusta mucho el sarcasmo y el buen humor y el humor de altura así que sí que creo que hay eso en la tele. Lo que pasa es que la intención de Epi y Blas creo que se ha perdido. Ese doble sentido y esa manera de contar sin contar, eso la tele ya no lo tiene, pero ese sentido del humor sí, aunque no dirigido a niños, eso se ha perdido completamente. Pero queda el humor en la tele, asociado con el sarcasmo, y eso me gusta mucho.

P. ¿Qué adora de la televisión?

R. Me gusta mucho la televisión, no soy una analista de esas de tele y de cine que están siempre amargados y todo le parece horrible. La tele me gusta y disfruto viéndola y cuando la hice también disfruté haciéndola, pero lo que más adoro es cuando me desata la carcajada o esa especie de emoción como de alegría.

P. ¿Y qué le disgusta?

R. Me produce muchísimo desasosiego todo lo soez. Entendido como manipulación informativa, agresividad absurda, apología de la violencia, apología de la incultura, programas banales que duran horas y horas y horas. Lo soez como concepto me deprime en televisión. Y tener la sensación de que lo que estoy viendo ha sido una gran manera de tirar el dinero, con lo cara que es la tele. Por ejemplo, una mala serie ahora mismo ya no la puedo soportar, ya no estamos para eso, ya no estamos para hacer mala ficción. Me refiero a una serie tipo Secretos de estado.

P. ¿Añora algo?

R. Soy poco de añorar. La tele del pasado no tendría cabida en este momento. Tenemos sobrevalorados determinados conceptos televisivos. No se nos olvide que en los noventa estaban Las noches de tal y tal y las Mamachicho, por poner dos ejemplos al azar. Puestos a pedir, echo de menos un cierto sosiego, no aburrimiento, para tener más tiempo para cuadrar, para que programas encajen. Esto parece utópico, pero no lo es.

P. ¿Cómo sueña la televisión del futuro?

R. Lo que tengo claro es que todo el mundo ve la televisión, todo el mundo ve contenidos audiovisuales, y que esos gurús que dicen "es que la gente ya no ve la tele" no tienen ni idea de lo que es la tele. La tele es todo, YouTube también es televisión, otra cosa es que no lo veamos en el soporte tradicional, pero vemos más televisión que nunca y vamos a seguir viendo más televisión que nunca. Un día nos va a reventar la cabeza [ríe]. No se dejan de generar contenidos audiovisuales para todo, no solo para las teles generalistas. Se hace para las plataformas, para los distintos soportes que hay ahora mismo. La tele del futuro va a tener una barbaridad de contenidos.

P. ¿Quiénes son las dueñas del show en la actualidad?

R. Son muchísimas mujeres que a veces salen en pantalla y a veces no. Las que no salen tienen muchísimo más poder del que la gente se cree. Porque hay muchas escribiendo, dirigiendo, programando, ideando. Que luego no se demuestra todo ese talento siempre como debería, quizá. Hay menos mujeres haciendo prime time, haciendo shows, menos haciendo programas tipo el de Buenafuente, pero yo apuesto por varias mujeres que están pidiendo a gritos un programa. Por ejemplo, se ha redescubierto a Candela Peña, pero también a Leonor Watling, que tiene una buena vis cómica. Hay muchas mujeres ahí que reclaman un espectáculo televisivo de cualquier tipo.