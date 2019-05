¿Qué ver hoy en TV? | Miércoles 22 de Mayo de 2019

22.00 / La 2

‘Los cañones de Navarone’

The guns of Navarone. Estados Unidos, 1961 (150 minutos). Director: J. Lee Thompson. Intérpretes: Gregory Peck, David Niven, Anthony Quinn.

Magnífico título de hazañas bélicas ambientado en la Segunda Guerra Mundial y en el que un comando aliado debe volar los cañones alemanes del título, situados estratégicamente en un canal griego. Gran reparto, buen ritmo y excelentes escenas de acción para una trabajada y brillante adaptación de la novela homónima escrita por el conocido Alistair McLean. Con los años, Los cañones de Navarone se ha convertido en todo un clásico a pesar de que sólo ganó un Oscar (la estatuilla de los efectos especiales) de sus siete candidaturas.

22.00 / La 1

Elecciones europeas, debate a nueve

RTVE ofrece un debate a nueve entre los candidatos a las elecciones europeas del próximo 26 de mayo. Presentado por Xabier Fortes desde el Estudio 1 de Prado del Rey, están invitados PP, PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, Ahora Repúblicas, Compromís, Lliures per Europa (Junts), Coalición por una Europa Solidaria y Vox (que, aunque no obtuvo representación en Europa en 2014, ostenta la cualidad de partido político representativo. Si bien la Junta Electoral Central ha determinado que no sería contrario a la legalidad la exclusión de VOX del debate, RTVE cuenta con su participación “a fin de asegurar la expresión de la pluralidad política y social de la actual sociedad española”.

22.00 / Neox

‘Modern Family’ cierra temporada

Neox estrena, a escasos días de su emisión en Estados Unidos, el último capítulo de la décima temporada de Modern Family, popular serie con un largo listado de premios y nominaciones (entre ellos, Emmy y Globos de oro). El canal ofrecerá el episodio titulado ‘A year of birthdays’. En la entrega, mientras el nacimiento de los gemelos de Haley y Dylan se aproxima, una reunión de la familia provocara que cada miembro reflexione sobre cómo celebró su cumpleaños el año pasado.

22.15 / Cuatro

Morosos, ‘En el punto de mira’

La morosidad en las comunidades de vecinos de nuestro país ha crecido un 6% en un año. En el programa de hoy, las cámaras de En el punto de mira investigarán diferentes casos de vecinos morosos en Benidorm, Marbella y Valladolid. En Benidorm, Verónica Dulanto recorrerá, planta por planta, un edificio de 15 alturas y 447 viviendas, de las que 300 no pagan los gastos comunes. La deuda hace imposible el mantenimiento y los morosos, algunos muy conflictivos, no tienen intención de pagar. La reportera encontrará una vivienda ocupada ilegalmente y será testigo de su desalojo. En Marbella, se seguirá el caso de un inquilino que no paga la vivienda de lujo que tiene alquilada y que también será desalojado

22.30 / La Sexta

Rancho militar en ‘¿Te lo vas a comer?’

¿Quién se encarga de la alimentación de los militares?, ¿quién gestiona las cocinas de los cuarteles?, ¿comen bien los militares del Ejército Español? Alberto Chicote buscará respuestas en esta segunda entrega de la temporada de ¿Te lo vas a comer? El cocinero y presentador hablará con militares que contarán cómo es su día a día y denunciarán la pésima calidad de la comida que ingieren a diario. Chicote convivirá con la tropa durante un día de maniobras, conocerá qué son y cómo se hacen las raciones de combate que nuestras Fuerzas Armadas se llevan a misiones internacionales, verá menús y comprobará de primera mano todas las deficiencias de la alimentación para, posteriormente, entrevistarse con uno de los altos cargos del Ejército de Tierra y explicarle todo lo que ha visto e intentar que se comprometa a mejorar las deficiencias alimentarias denunciadas a lo largo del programa.

22.40 / Telecinco

Crece la familia de ‘La que se avecina’

Recuperar los daños físicos de sus pacientes con innovadoras técnicas rehabilitadoras y hacer más feliz la vida de los demás es el leitmotiv de Martina, una experta fisioterapeuta que llegará a Montepinar contratada por Yoli para que trate a su hermano Josito. La actriz madrileña María Hervás(El pueblo’ dará vida a este personaje en su incorporación esta noche al elenco de a La que se avecina’. Además, Menchu, determinada a montar un gimnasio, convence a las mujeres de la televisiva urbanización para que disputen un torneo de fútbol femenino.

22.40 / Antena 3

Terceras audiciones a ciegas de La ‘Voz Senior’

En esta tercera gala de las audiciones a ciegas de La Voz Senior, uno de los aspirantes dejará sorprenderá a los coachespor su género elegido: la zarzuela. A sus 81 años derrocha energía y vitalidad y está dispuesto a triunfar en el mundo de la música. Además, los espectadores podrán ver la primera vez de una mujer en un escenario. Lo hará para que sus ocho nietos puedan ver de lo que es capaz. Entre las actuaciones, el que fuera el director de una de las bandas más conocidas de la televisión probará suerte en La Voz Senior.

24.00 / La 1

‘Españoles en el mundo’ viaja a Indonesia

Esta semana, Españoles en el mundo hace las maletas para conocer Indonesia, un archipiélago formado por 17.000 islas bañadas por los océanos Pacífico e Índico, de las que tan solo unas 6.000 están habitadas. Tres mujeres: Itziar y dos Martas, una propietaria de un hotel y la otra diseñadora de ropa, y dos hombres: Cristian y Pablo, muestran su vida diaria y la exuberante variedad de Bali, Lombok y las islas Gili. El espacio de viajes de La 1 visitará los templos, arrozales y playas que forman este archipiélago, con sus ricos fondos marinos. El surf o las tradiciones seculares, como la de la etnia sasak, son una parte de la inmensa riqueza de este auténtico pedazo del paraíso.