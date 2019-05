¿Qué ver hoy en TV? | Martes 21 de Mayo de 2019

8.00 / La 1

Constitución de las Cortes en RTVE

Las Cortes de la XIII Legislatura se constituyen el próximo martes y RTVE traslada parte de su programación a la Cámara Baja para informar en directo de todo lo que ocurra en Los desayunos de TVE, Telediario 1 y los informativos de RNE España a las 8 y España a las 9. A las 10.00 comenzará la sesión plenaria que elegirá al presidente y los miembros de la Mesas de la Cámara. Los diputados serán llamados uno a uno para acatar la Constitución. Desde las 8.30 Los desayunos de TVE, con Xabier Fortes, estará pendiente de las llegadas al Congreso en una edición especial que se prolongará hasta las 10:30, aproximadamente, para ofrecer el comienzo del pleno.

22.30 / La Sexta

Las injusticias se suceden en ‘Raíces’

Tercer capítulo de Raices, un retrato histórico de la esclavitud estadounidense protagonizado por Herbert Cavalier Jr. y Jonathan Rhys Meyers. En esta adaptación de Roots de Alex Haley, se narra la historia de un hombre africano vendido a la esclavitud en los Estados Unidos y sus descendientes. Ahora, George se convierte en un excelente entrenador de gamecocks y gana el apodo de Chicken George, George se casa con Matilda, la hija de un predicador, y tiene muchos hijos, y Tom Lea pierde una apuesta con un inglés y vende a George para salvar su granja.

22.35 / La 1

Santander, nuevo destino de ‘MasterChef’

Los aspirantes se enfrentarán a uno de los retos más exigentes de MasterChef. la batalla. En esta ocasión el protagonista será el tomate, una de las hortalizas más consumidas del planeta y con más versatilidad. Primero, harán un gazpacho andaluz y después cocinarán un bonito con tomate. En la prueba de exteriores viajarán a Santander para preparar un menú diseñado por los exaspirantes de la edición Junior Pachu, Candela y Jamie con ayuda del chef cántabro Óscar Calleja. Y en la eliminación, visita de Santiago Segura, para replicar un postre de Jordi Cruz.

22.40 / Antena 3

Nuevas sorpresas en ‘Allí abajo’

La vuelta de Gotzone trastoca a Iñaki y a Carmen, y la cuadrilla descubre que Peio tiene novia. Estas son las dos bases sobre las que rueda este nuevo capítulo de Allí abajo. La pareja protagonista recibe la inesperada visita de Gotzone, que viene a pasar unos días a Sevilla con la excusa de ayudarles con Jon, pero pondrá patas arriba la rutina familiar, desesperando a Iñaki y Carmen, que no saben cómo decirle que se vaya. Wan ha reubicado a Dolores, Koldo, Jozé e Irene en nuevos puestos con diferentes turnos. Ninguno de ellos está contento porque no se ven, así que Tomy intentará echarles una mano cambiando turnos, lo que le provocará problemas.

22.50 / Movistar Estrenos

‘Salyut-7, héroes en el espacio’

Salyut-7. Rusia, 2017 (191 minutos). Director: Klim Shipenko. Intérpretes: Vladimir Vdovichenkov, Pavel Derevyanko, Lyubov Novikova.

Para su quinto largometraje el cineasta ruso Klim Shipenko relata una de las mayores hazañas cosmonaúticas de la era soviética: la recuperación de la estación espacial Salyut 7. Un trabajado drama histórico con necesarios toques de acción que presenta una impactante fuerza visual y unos muy creíbles s efectos especiales.

24.00 / La 2

El Brexit llega a ‘Documentos TV’

Esta semana, Documentos TV analiza el mayor divorcio de la historia entre Reino Unido y ‘Europa, en Brexit, el tiempo corre’. El 23 de junio de 2016 más de 17 millones de ciudadanos del Reino Unido votaron en referéndum abandonar la Unión Europea, dejando atrás 44 años de relaciones sociales, políticas y económicas. La fuerte división a la que se enfrenta Theresa May en su partido y en Westminster ha llevado a un punto muerto los 20 meses de negociación y al riesgo muy real de que no se llegue a un acuerdo final o de que no haya Brexit. Este trabajo muestra los 20 meses de acuerdos, desacuerdos e incertidumbres en las negociaciones dirigidas por Michael Barnier, el hombre impuesto por Europa para fijar los términos de la mayor ruptura de un país miembro con la Unión.

1.00 / La 1

Los edificios más emblemáticos

Son el orgullo del vecindario. No pasan desapercibidos ni dejan indiferente a nadie. Comando actualidad descubre quién habita algunos de los edificios considerados más emblemáticos y privilegiados en España, y desvela qué hay detrás de viviendas que parecieron imposibles y que hoy son las casas del futuro. Los reporteros vencerán el vértigo para conocer a los residentes de las viviendas más altas de toda España, en la Torre Lugano de Benidorm; visitarán el primer inmueble convertido en el icono de la rebaja energética y único en el mundo en su estilo; y descubrirán tesoros arquitectónicos desconocidos de la Gran Vía madrileña.