¿Qué ver hoy en TV? | Miércoles 17 de abril de 2019

19.56 / 0#

Respeto e igualdad en ‘Canciones que cambiaron el mundo’

Zahara visita a Leonor Watling y Alejandro Pelayo (Marlango), para recordar y cantar algunas de las canciones que han acompañado y alentado la lucha por la igualdad de derechos de la mujer, como Respect, You don' t own me o algunas canciones de Mari Trini y Chavela Vargas. Además, en esta entrega de Canciones que cambiaron el mundo, participaran artistas como Alaska, Rosa León, La Mari de Chambao, Sole Giménez, Mala Rodríguez, Mónica Naranjo o Christina Rosenvinge.

22.00 / Telecinco

‘La proposición’

The proposal. Estados Unidos, 2009 (103 minutos). Director: Anne Fletcher. Intérpretes: Sandra Bullock, Ryan Reynolds

Comedia romántica al servicio de Sandra Bullock que gira alrededor de una poderosa editora que repentinamente se enfrenta a su deportación a Canadá, su país de origen. Para evitarlo declara que está comprometida con su asistente Andrew (Ryan Reynolds), al que lleva torturando durante años. Tan tontorrona como suena, pero simpática en líneas generales.

22.00 / La 2

Maratón de 'Los jinetes del alba'

Una de las grandes series literarias de TVE regresa a la programación de La 2. Los jinetes del alba, basada en la novela de Jesús Fernández Santos, y dirigida por el cineasta Vicente Aranda, fue estrenada en 1991. Su trama recuerda la revolución obrera de 1934 en Asturias, a lo largo de cinco capítulos. Los jinetes del alba cuenta con un reparto encabezado por Victoria Abril, Jorge Sanz y Maribel Verdú.

22.30 / La Sexta

'Red de mentiras'

Body of Lines. Estados Unidos, 2008 (122 minutos). Director: Ridley Scott. Intérpretes: Leonardo DiCaprio, Russell Crowe, Mark Strong.

La historia de un agente de campo estadounidense que, para desenmascarar a un terrorista con base en Jordania, debe adentrarse en su turbio mundo centra la trama de esta medida combinación de cine de acción y espionaje tradicional dirigida por un Ridley Scott que vuelve ahora su mirada a los conflictos de Oriente Próximo. A la cabeza del reparto, dos eficaces y taquilleros actores: Leonardo DiCaprio y Russell Crowe, quien repite con Scott tras Gladiator, Un buen año y American Gangster.

22.45 / La 1

‘Espartaco’

Spartacus. Estados Unidos, 1960 (180 minutos). Director: Stanley Kubrick. Intérpretes: Kirk Douglas, Laurence Olivier, Jean Simmons.

Uno de los péplum más alabados del cine de todos los tiempos. Kubrick obtuvo aquí su consagración como uno de los grandes maestros rodando la revolución de los esclavos ante el opresor imperialista. Producida y protagonizada por Kirk Douglas, esta famosa película contó en su reparto con un buen número de conocidos actores, como, por ejemplo, Peter Ustinov y un jovencísimo Tony Curtis.