¿Qué ver hoy en TV? | Jueves 11 abril de 2019

21.45 / Antena 3

Alejandro Sanz vuelve a ‘El hormiguero’

Para cerrar su semana, El hormiguero recibe la visita de uno de sus grandes amigos, el cantante Alejandro Sanz, que llega a divertirse al programa conducido por Pablo Motos ya recuperado de una neumonía y con un nuevo álbum bajo el brazo. Este, titulado El Disco, salió a la venta el 5 abril y cuenta con una gira que le llevará por cuatro macroconciertos en España confirmados: Sevilla, Barcelona, Madrid y Elche.

22.00 / La 2, 2

Chavela, una mujer que retó al mundo

El 17 de abril se cumplen 100 años del nacimiento de Chavela Vargas y Documaster lo celebra con el estreno de ‘Chavela’, documental de Catherine Gund y Daresha Kyi que rinde tributo a la iconoclasta artista. Una visión íntima y poco conocida de la cantante en un momento crucial de su vida que cuenta con las intervenciones, entre otros, de Pedro Almodóvar, Elena Benarroch, Miguel Bosé, José Alfredo Jiménez y Martirio, entre otros conocidos de la artista.

22.30 / FDF

‘Piratas del Caribe: En el Fin del Mundo’

Pirates of the Caribbean. At World's End. Estados Unidos, 2007 (160 minutos). Director: Gore Verbinski. Intérpretes: Johnny Depp, Keira Knightley, Orlando Bloom.

Última entrega de las simpáticas correrías del capitán Jack Sparrow (Johnny Depp) y sus curiosos piratas. Con un gran despliegue de efectos visuales (nominados al Oscar) y un metraje un tanto excesivo, la tripulación de La Perla Negra traza rumbo a Singapur para encontrar un barco con el que rescatar a Jack Sparrow, atrapado en el Fin del Mundo.

22.30 / DMAX

‘99 lugares donde pasar miedo’

Enigmas, mitos y leyendas, en DMAX son sinónimo de Lorenzo Fernández Bueno. El periodista y escritor regresa con un nuevo formato centrado en el género de misterio y terror que hará que todos los espectadores vivan en primera persona el pavor que transmiten algunos de los lugares más terroríficos del planeta. En 99 lugares donde pasar miedo Fernández Bueno recorrerá estos lugares en compañía de rostros conocidos como el cómico Dani Rovira, los cantantes Ana Guerra y Roi Méndez y el actor Fernando Tejero. El pánico, los nervios, pero también la risa y el humor están asegurados.

22.45 / La 1

Nada es fácil para los Alcántara

Las relaciones de pareja y familia de los Alcántara pueden cambiar en esta nueva entrega de Cuéntame cómo pasó, titulada ‘Doce segundos’. Por una parte, Mercedes siente que Antonio le consiente demasiado a María mientras sigue empeñado en su sueño de la Expo y Toni teme que la llegada del bebé ponga celoso Santi. También se palpa nerviosismo en la pareja de Irene y Marcos. Y Laia parece tener algo que ver.

23.00 / La 2

‘En Portada’ viaja a la convulsa Venezuela

Aeropuerto a oscuras, funcionarios de inmigración tomando nota a lápiz de la identidad de los recién llegados, carretera desierta y sin luces... Así recibió Caracas al equipo de En portada. Y así se desarrolló el rodaje, en medio de un apagón que el Gobierno de Nicolás Maduro achaca a un ciberataque y la oposición a la falta de mantenimiento de las infraestructuras. ‘La larga noche de Caracas’ es un recorrido por la Venezuela de hoy durante los días en que un fallo en una hidroeléctrica dejó sin luz a todo el país. El reportaje cuenta con el testimonio de venezolanos anónimos y presenta a la joven clase política, tanto de la oposición como del poder chavista. Se les conoce como la Generación 2007.