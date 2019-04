Si quiere pensar en la muerte, encienda su televisor

Dios ha desistido de la humanidad. Si la Tierra sigue más o menos adelante no es por Él, que hace tiempo que se dedica solo a sus hobbies, sino por sus ayudantes, que asumen desinteresadamente la labor de proteger su Creación. Esa es la premisa de Miracle workers, una comedia que se emite este mes en TNT. El protagonista es Craig, un ángel de bajo rango en la oficina que en la serie es (literalmente) el Más Allá: es él quien cuida de este planeta. “Me explotó el cerebro al leer el libro [en el que está basada la serie] de Simon Rich, el cual me regaló mi novia: quería formar parte de cualquier adaptación, como fuera y de lo que fuera”, comenta su intérprete, Daniel Radcliffe (famoso por interpretar a Harry Potter), a EL PAÍS durante una entrevista. “Pasó un año hasta que me dijeron que sería una serie”.

Pero en realidad la televisión se ha convertido en el lugar más interesado en este tipo de historias. Miracle workers es la tercera serie en emisión que retrata de qué va el Más Allá. Dos de los mayores éxitos de los últimos años, la comedia The Good Place (tres temporadas que en España se pueden ver en Netflix) y la tragicomedia Russian Doll (Netflix también), ocurren también allí. Cada una a su manera, ambas cuentan una historia hasta parecida: una mujer que en ambos casos es desastrada, egocéntrica, alcohólica, y enfrentada con su madre, muere joven por accidente. Entonces el Más Allá la encierra en una situación imposible de la que solo podrá salir si logra lo que no logró en vida: ayudar a otros. Les pasa al igual que al ángel Craig: cuando uno mira las cosas más allá del mundo indiferente y condenado a la destrucción en el que vivimos, de repente vale la pena el esfuerzo de ser buena persona.

Es un giro es más llamativo porque llega tras una década televisiva marcada por la oscuridad: los protagonistas de Mad men (2007-2015) y Los Soprano (1999-2007) eran auténticos terroristas emocionales y el de Breaking bad (2008-2013) un sociópata de manual. El desarrollo de estas prestigiosas series plasmaba además el deterioro moral de sus protagonistas. Ahora, estos títulos van en dirección contraria. También Barry, en HBO, cuenta la historia de un matón que solo quiere ser buena persona y no dañar a gente inocente (si bien al último que le llamó asesino se lo cargó en el acto).

En un mundo dominado por el individuo, en el que las instituciones han perdido prácticamente toda influencia, la cultural milenial a la que apelan estas series parece demostrar interés en la filosofía . Como dice Radcliffe, precisamente uno de sus máximos exponentes: “Con todo lo que pasa en el mundo es un milagro que nos mantengamos con vida. Por eso hay que ser optimista”.