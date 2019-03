¿Qué ver hoy en TV? | Lunes 11 de marzo de 2019

16.55 / TCM

Los tres días del Cóndor

Three Days of the Condor. EE UU, 1975 (117 minutos). Director: Sydney Pollack. Intérpretes: Robert Redford, Faye Dunaway.Cliff Robertson, Max von Sydow.

Un ejemplo de la calidad del cine de Sydney Pollack en la década de los setenta, abundante en relatos desengañados, como Yakuza o Un instante, una vida. Pollack crea un magnífico ejercicio de suspense, oscuro y amargo, a raíz de la peripecia de un modesto funcionario de la CIA que descubre por azar ciertas operaciones de dudosa honestidad. En su huida, perseguido por su propia organización, habrá de enfrentarse con la destrucción de sus convicciones.

22.00 / Movistar Drama

Michael Clayton

EE UU, 2007 (120 minutos). Director: Tony Gilroy. Intérpretes: George Clooney, Tom Wilkinson, Sidney Pollack, Tilda Swinton.

Tony Gilroy, guionista de las tres primeras películas dedicadas al espía Jason Bourne, dirige con pulso firme este thriller que reúne como productores a Sidney Pollack, Steven Soderberg y George Clooney. Un relato amargo y desesperanzado, que acompaña al abogado Clooney en el camino que le marca un colega, tras confesarle que gestiona los intereses de una multinacional agroquímica que ha provocado una intoxicación masiva. Un guion ejemplar, repleto de aristas, redondea un ejemplo de cine de denuncia que, tras sus incisivas imágenes, lanza mandobles al abuso de poder y a la ausencia de moral.

22.30 / DMAX

La Tierra vista desde los satélites

Una nueva entrega de la serie documental Curiosidades de la Tierra llega a DMAX. Las más sorprendentes imágenes que recogen los miles de satélites sobrevuelan la órbita terrestre centran la mirada de esta producción, que analizará lugares sorprendentes que ocultan insospechados secretos. Incluso los restos de un naufragio que levantan las sospechas sobre si podría ser un barco pirata de la KGB.

22.40 / La 1

Peligra la vida del exmarido de Paula

Marcos, el primer marido de Paula, sufrirá una terrible agresión que pondrá en peligro su vida, en el curso de una investigación para escribir un libro sobre empresas que trafican con información. Esta entrega de la serie Hospital Valle Norte también relatará cómo Gerardo, el director del centro, descubre que padece cáncer, lo que le abocará a una complicada terapia. El hecho será aprovechado por Emma en su empeño de intentar hacerse con el puesto.

22.40 / Antena 3

Llega la batalla final a ‘La Voz’

La competición definitiva se acerca a La Voz. En su escenario, 16 concursantes competirán en la primera ‘Batalla final’ del programa y solo la mitad logrará llegar a la fase de los directos. Los participantes serán enfrentando de dos en dos y cada entrenador solo podrá quedarse con uno de ellos. En esta entrega, Bustamante, Antonio José, Miriam Rodríguez y Karol G ejercerán de nuevo de asesores.

22.45 / Cuatro

La desolación de Smaug

The Hobbit: The Desolation of Smaug. EE UU, 2013 (160 minutos). Director: Peter Jackson. Intérpretes: Martin Freeman, Ian McKellen, Aidan Turner, Luke Evans.

Más aún que la primera entrega, este segundo encuentro con la adaptación de El Hobbit peca ciertamente de hipertrofia en su metraje. Dicho esto, Peter Jackson demuestra en ella que es capaz de desmarcarse de cientos de directores de cine comercial y crear sorprendentes fogonazos poéticos en un blockbuster. Más aún, su minuciosa y precisa puesta en escena consigue una estimulante combinación de aventura, épica e intimismo en un relato al que se entrega a tumba abierta.