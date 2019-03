¿Qué ver hoy en TV? | Viernes 8 marzo de 2019

20.25 / La 2

Especial mujeres en ‘Días de cine’

Esta semana, Días de cine pone el foco en la mujer. Un reportaje sobre mujeres y cine, una entrevista con la cineasta polaca Agnieszka Holland y estrenos con mujeres como protagonistas estarán presentes en una edición que se asomará también al estreno más destacado de la cartelera, 70 Binladens, la nueva película de Koldo Serra, con Emma Suárez, Nathalie Poza, Hugo Silva y Bárbara Goenaga entre sus protagonistas.

20.57 / 0#

Música para luchar por la igualdad

En la tercera entrega de Canciones que cambiaron el mundo, titulada ‘Respeto’, Zahara visita a Leonor Watling y Alejandro Pelayo (Marlango) para recordar y cantar algunas de las canciones que han acompañado y alentado la lucha por la igualdad de derechos de la mujer, como Respect, You Don’t Own Me o canciones de Mari Trini y Chavela Vargas. Además, artistas como Alaska, Rosa León, La Mari de Chambao, Sole Giménez o Mala Rodríguez repasarán la historia del feminismo en España.

21.30 / La Sexta

Feminismo en ‘laSexta columna’

Hoy las mujeres ocupan la mayoría de los sillones del Consejo de Ministros. Las futbolistas llenan de público grandes estadios de fútbol. Y los permisos de maternidad y paternidad están más cerca de ser iguales. Bajo el título ‘Señores al borde de un ataque de nervios’, laSexta columna analiza la situación del movimiento feminista en España un año después de la huelga del 8-M de 2018 y se pregunta si realmente ha cambiado algo en este año.

22.00 / Movistar Drama

‘Antes del atardecer’

Before sunset. Estados Unidos, 2004 (80 minutos). Director: Richard Linklater. Intérpretes: Ethan Hawke, Julie Delpy.

Han pasado ya nueve años desde que Jesse y Celine se conocieran en un tren camino de Viena, estableciéndose rápidamente entre ellos una profunda conexión interrumpida por una promesa no cumplida. Ahora vuelven a coincidir, esta vez en París. El cineasta Richard Linklater prolonga el éxito de Antes del amanecer en esta sensible y emotiva comedia, repleta de maravillosos diálogos y bellas imágenes.

22.10 / Antena 3

Más diversión en ‘Juego de juegos’

Este viernes, el programa que presenta Silvia Abril, Juego de juegos, regresa con una cuarta entrega en la que la diversión y la risa serán las protagonistas. Como en cada entrega, las pruebas protagonistas se irán turnando para que los espectadores vean cómo se lo pasan los concursantes. En esta entrega, los participantes se enfrentarán a retos como ‘Pendiente de un hilo’, ‘Mareo-a-dos’, ‘A toda pastilla’, ‘Youtuba’, ‘Pon la oreja’ y, por último, ‘Que llueva, que llueva’.

22.15 / La 2

‘Entre rojas’

España, 1995 (89 minutos). Directora: Azucena Rodríguez. Intérpretes: Penélope Cruz, Carmelo Gómez, Karra Elejalde, Cristina Marcos, María Pujalte.

Para su debut, Azucena Rodríguez rodó un filme autobiográfico que gira en torno a sus experiencias carcelarias durante la época de la dictadura, aunque nada tenga que ver con las películas al uso. Drama con toques de comedia, bien realizado y con un reparto equilibrado y joven, en el que destaca el papel de María Pujalte, una actriz nueva en aquellos momentos, pero de innegable calidad, que dio unos excelentes resultados. Interesante.