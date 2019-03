¿Qué ver hoy en TV? | Miércoles 6 marzo de 2019

15.45 / TCM

El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford

The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford. EE UU, 2007 (160 minutos). Director: Andrew Dominik. Intérpretes: Brad Pitt, Casey Affleck, Mary-Louise Parker.

El wéstern aún puede ofrecer obras maestras, incluso sin que esté Clint Eastwood de por medio. Esta arriesgada y emotiva película, que hace gala de una mirada tan serena como profunda, visita un Oeste turbulento que ahonda en el reverso tenebroso de un mito como Jesse James, que ya ha perdido su aureola épica. Ahora, James es un bandolero cruel y desleal, muy alejado de cualquier hálito romántico. Pero Robert Ford, su asesino, no corre mejor suerte: un sujeto ruin y vampírico marcado por sus deseos arribistas y condenado a la humillación de representar su vil asesinato en las tablas teatrales.

20.05 / AMC

El hombre más buscado

A Most Wanted Man. EE UU, 2014 (122 minutos). Director: Anton Corbijn. Intérpretes: Philip Seymour Hoffman, Willem Dafoe.

Con el gran aval que supone partir de un texto del maestro John Le Carré, esta tenebrosa intriga relata una trama de espionaje en la que el yihadismo late como amenazador telón de fondo. El director de la memorable El americano hace gala de pulso narrativo y retrata un Hamburgo portuario en el que se enredarán unos personajes que cargan con más de un fantasma interior.

22.00 / La 2

Historias de Filadelfia

The Philadelphia Story. EE UU, 1940 (112 minutos). Director: George Cukor. Intérpretes: Katharine Hepburn, Cary Grant, James Stewart.

Otra comedia inmaculada de George Cukor, sostenida con mimbres sencillos: una remilgada heredera que va a volver a casarse, un exmarido que quiere impedirlo y un periodista entrometido. El clásico nace del empeño personal de Katharine Hepburn: poseedora de los derechos de la obra teatral, impuso los nombres del guionista, el director y sus dos compañeros de reparto. Cukor, como si fuese fácil, enarbola la transparencia narrativa y afila su ironía contra la prensa, los nuevos ricos y las apariencias sociales.

22.30 / DMAX

La vida de Fernando Torres en Japón

Quique Peinado conduce la nueva serie documental Leyendas, en la que profundizará en las vidas profesionales y privadas de cuatro astros del deporte español. Su primer objetivo es el exdelantero del Atlético de Madrid y de la selección española Fernando Torres. Peinado pasa unos días con el futbolista para averiguar cómo es su vida actual en Japón, donde juega con el Sagan Tosu, un tanto alejado de la fama.

22.45 / Antena 3

El agitado secuestro del decano, en ‘Matadero’

Alfonso se lanza a un rapto un tanto agitado en el episodio de hoy de Matadero. Su objetivo es el decano, a quien mantendrá encerrado en el maletero de su coche. El secuestrado intentará que lo liberen con una arriesgada propuesta: si le sueltan, hará funcionario a Alfonso y facilitará a Almudena los fármacos que necesite. Mientras tanto, Herminio entregará a María y a Jacobo una inesperada pista para que resuelvan el caso de la droga.