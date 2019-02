El director Pablo Trapero, despedido de la serie ‘Patria’ de HBO

El director Pablo Trapero ha sido despedido de la serie Patria, la adaptación de la novela de Fernando Aramburu que produce Aitor Gabilondo para la cadena HBO España. El cineasta argentino, según fuentes cercanas a la producción, "había entrado como elefante en cacharrería" y finalmente Gabilondo, máximo responsable del proyecto, ha decidido rescindir su contrato.

Trapero iba a compaginar con Félix Viscarret la codirección de los episodios, cuyos guiones ya habían sido aprobados por HBO antes de que llegara el argentino, que decidió reescribirlos y despedir a parte del reparto —algunos actores no habían firmado sus correspondientes contratos pero sí tenían apalabrados sus personajes—. Sí estaban confirmadas Elena Irureta y Ane Gabarain para encarnar, respectivamente, a Bittori y Miren, las dos mujeres protagonistas, las dos amigas separadas por el terrorismo de ETA.

En enero, durante la promoción del estreno de su película La quietud, el director aseguraba sobre Patria: "Estoy encantado con el reto. Ahora mismo estamos en el proceso de reescritura de guiones, de ver cómo encaramos el rodaje con Viscarret. Aitor me llamó para ofrecerme ser el showrunner, y entendimos que Patria es como una película larga, de esas que hay pocas pero que se pueden ver del tirón o por partes. Sobre todo, por la densidad y volumen de los personajes, imposibles de resumir en solo dos horas. La oferta primero me sorprendió y luego me alegró". Patria será la primera serie original de HBO España y la encabeza Gabilondo, guionista y productor de series como El Príncipe, a través de productora Alea Media (participada por Mediaset). Gabilondo también se ha hecho cargo de los guiones. El estreno está previsto en 2020.

La pareja Trapero-Viscarret no fue la primera en encabezar la dirección de Patria. Durante meses se rumorearon nombres como Fernando González Molina (Palmeras en la nieve) o la pareja formada por Mateo Gil y Alejandro Amenábar (pero tiene un contrato en exclusiva con Movistar por la producción de la película Mientras dure la guerra, sobre la vida de Miguel de Unamuno en el inicio de la Guerra Civil).

El rodaje estaba previsto a inicios de este año en San Sebastián y algunos pueblos cercanos, zona donde transcurre la novela de Aramburu. En la presentación del proyecto, Gabilondo recordaba que es de allí y que ve en la trama una historia que él vivió. "He estudiado en una ikastola en Donosti, he vivido muy intensamente esto. La historia transcurre básicamente en los ochenta y los noventa y es justo la época en que yo era niño y luego adolescente y me llegó muy de lleno todo lo que se vivió. Tengo amigos de ETA, tengo amigos asesinados por ETA, conozco a extorsionados, y lo que más me gustó de la novela es que contaba la historia al nivel humano en el que yo lo había vivido, a ras de suelo, sin debates políticos". Este diario ha intentado ponerse en contacto, sin éxito, con Gabilondo. Pablo Trapero ha declinado hacer comentarios.