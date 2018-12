¿Quién ganará la final de ‘OT 2018’? Vota en nuestra encuesta

Operación Triunfo 2018 busca esta noche ganador. Cinco son los candidatos para tomar el relevo de Amaia Romero, ganadora de la anterior edición del programa de La 1: Alba Reche, Famous, Julia, Natalia y Sabela. Uno de ellos se convertirá en el ganador en una gala en la que, además de Amaia, actuarán Pablo Alborán y el dúo Rozalén y David Otero.

En la gran final, los participantes defenderán en solitario una canción escogida por ellos. Tras las cinco actuaciones, se cerrarán las líneas telefónicas, así como la oportunidad de votar a través de la app oficial del programa. Los dos concursantes que hayan recibido menos apoyo del público se convertirán en el cuarto y quinto clasificados y se volverán a abrir las líneas.

Los tres concursantes más votados por los espectadores se subirán de nuevo al escenario para interpretar el tema que cantaron en la Gala 0 el pasado 19 de septiembre. Después de las tres actuaciones se cerrará el periodo de votación y Roberto Leal nombrará al ganador de Operación Triunfo 2018.

La gala arrancará con el tema The Edge of Glory, de Lady Gaga, interpretado por los cinco finalistas. Alba ha elegido Creep, de Radiohead (v.Scott Bradlee’s PJ). Famous optó por And I Am Telling You I'm Not Going, de Jennifer Hudson. Julia cantará Déjame ser, de Manuel Carrasco. Natalia se decantó por Never Enough, de Loren Allred. Y Sabela optó por Tris Tras, de Marful.

Los tres concursantes que pasen a la segunda fase de votaciones se volverán a subir al escenario con la canción con la que se presentaron al público en la gala del casting final del programa. Alba interpretó Dangerous Woman, de Ariana Grande. Famous, Faith, de Stevie Wonder. Julia, Vuelves, de Rozalén. Natalia, Crazy, de Gnaris Barkley. Y Sabela, Bachata rosa, de Juan Luis Guerra.

¿Quién crees que ganará la final de Operación Triunfo 2018? Vota en nuestra encuesta: