¿Qué ver hoy en TV? | Lunes 19 de noviembre de 2018

18.35 / Movistar Drama

La rosa púrpura de El Cairo

The Purple Rose of Cairo. EE UU, 1984 (82 minutos). Director Woody Allen. Intérpretes: Mia Farrow, Jeff Daniels, Danny Aiello, Dianne Wiest.

La más apasionada declaración de amor al cine por parte de Woody Allen está planteada con un sencillo método: estrechar los lazos entre la pantalla y el patio de butacas. Allen lo hace, además, de manera literal, al unir personajes reales y ficticios. En los años de la Depresión, una mujer conserva únicamente un entusiasmo: el cine. De su mano surgirá una comedia nostálgica, romántica y subyugante, pero, ante todo, enternecedora, que habría entusiasmado a otro director cinéfilo como Truffaut al hablar de cómo una pantalla en blanco puede llenarse de vida. Más aún, puede convertirse en la vida misma.

21.30 / Cine Ñ

Noviembre

España, 2003 (98 minutos). Director: Achero Mañas. Intérpretes: Óscar Jaenada, Ingrid Rubio, Adriana Domínguez, Juan Díaz.

La segunda película de Achero Mañas, después de su hondo retrato de las entrañas de un barrio obrero en El Bola, arroja una sentida mirada al interior de una compañía de teatro independiente de los años setenta y se sumerge, junto con sus personajes, en la búsqueda de la utopía. No están los tiempos cinematográficos como para despreciar el arrojo y la rebeldía de Noviembre, una obra si se quiere ingenua, pero en la que la mirada de su director crea secuencias de insólito aliento poético, de una emotividad que late en cada fotograma.

21.45 / Antena 3

‘El hormiguero’ recibe a Ana Belén

Pablo Motos conversa esta noche con Ana Belén en el plató de El hormiguero. La cantante y actriz llega al programa para presentar su nuevo disco, titulado Vida, que supone su regreso musical con nuevas canciones después de 11 años. En este álbum, Ana Belén interpreta temas que han compuesto autores de estilos tan diversos como Rozalén, Dani Martín, Joaquín Sabina, Noa, Víctor Manuel o Pablo Milanés.

22.30 / DMAX

This Is It

Estados Unidos, 2009 (106 minutos). Director: Kenny Ortega.

This Is It es un notable filme documental que recoge algunos de los mejores momentos de los ensayos de la que iba a ser la gira de despedida de Michael Jackson. Montada con suma pericia, la película excitará a los seguidores del, así llamado, Rey del Pop, y el resto de espectadores podrá disfrutar de su excelente factura visual.

22.35 / La 1

Terror en los túneles del edificio Victoria

Márquez y Sebas descubren unos túneles en el subsuelo del edificio Victoria, en el episodio de esta semana de la serie Estoy vivo. Cuando El Enlace se adentre en ellos, en busca de respuestas, se enfrentará a un terror tan inesperado como inimaginable. Entre todo ello, Santos toma la decisión de internarse en una clínica para superar su adicción al alcohol, para lo que contará con el desinteresado apoyo de Márquez y Sebas.

23.30 / La 2

Claves de la victoria de Bolsonaro en Brasil

El espacio En Portada estrena el reportaje El soldado de Dios, un trabajo que indaga en los motivos por los que 58 millones de brasileños han escogido a un ultraderechista como presidente. Una de las claves es que muchos de sus votantes son cristianos evangélicos que han apoyado en masa a Bolsonaro. El uso masivo de las redes sociales en la campaña ha sido otro de lkos motivos importantes de la victoria del nuevo presidente.