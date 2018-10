¿Qué ver hoy en TV? | Miércoles 31 de octubre de 2018

19.30 / beIN LaLIga

Duelos coperos para Barça y Madrid

Barcelona y Real Madrid inician esta noche se andadura en esta nueva edición de la Copa del Rey. Los madrileños será los primeros en saltar a escena (beIN LaLiga, 19.30), con su encuentro de dieciseisavos de final ante el Melilla, el debut de Santiago Solari como técnico merengue tras la destitución de Lopetegui. A su finalización (Teledeporte, 21.30), el equipo de Ernesto Valverde, después de la abuldada victoria ante su eterno rival (5-1) en la pasaada jornada de Liga, visitará a la Cultural Leonesa.

22.00 / DMAX

El Halloween de Frank Cuesta

Halloween es la noche en la que los sueños se convierten en pesadillas y las criaturas se vuelven monstruosas. Este año, DMAX se suma a su celebración con el estreno del especial Wild Frank: Halloween, en el que Frank Cuesta viajará a Transilvania, concretamente al castillo de Vlad Tepess, para sumergirse en las historias, supersticiones y leyendas que rodean al sanguinario príncipe de Valaquia del siglo XV que inspiró la figura del Drácula de Bram Stoker.

22.00 / TCM

‘La noche de los muertos vivientes’

The night of the living dead. Estados Unidos, 1968 (92 minutos). Director: George A. Romero. Intérpretes: Judith O'Dea, Duan Jones, Karl Hardman.

Sin duda, uno de los grandes títulos de terror de todos los tiempos. George A. Romero, director especializado en el género, como demuestran, entre otras, Atracción diabólica y Los ojos del diablo, contó con escasos medios pero mucha imaginación para rodar esta intrigante y terrorífica cinta de, como bien indica su título, muertos vivientes. Muy buena.

22.10 / La 2

‘El árbol del ahorcado’

The hanging tree. Estados Unidos, 1958 (102 minutos). Director: Delmer Daves. Intérpretes: Gary Cooper, Maria Schell, Karl Malden.

Extraño pero interesantísimo western, dirigido a la perfección por el conocido Delmer Daves (Flecha rota y Parrish) y con unas interpretaciones, sobre todo la de Gary Cooper dando vida a un médico de pasado más bien oscuro que se hace cargo de una joven ciega, que brillan a gran altura. Un clásico con mayúsculas.

22.30 / La Sexta

Los cáterin ilegales del verano en Ibiza

Ibiza es uno de los principales destinos turísticos de España, pero cada verano llegan piratas con la intención de hacer la temporada y ganar dinero con los cáterin ilegales. ¿Te lo vas a comer?, el programa que conduce Alberto Chicote, los denuncia esta noche. En la isla existe una asociación que lleva años denunciando al Gobierno balear el intrusismo en el sector y los peligros que supone para el consumidor.

22.35 / La 1

Sexta gala de ‘Operación Triunfo’

Los 12 concursantes de Operación Triunfo abrirán la sexta gala cantando la versión de La Casa Azul del tema de Camilo Sesto Vivir así es morir de amor. Después llegará el turno de los nominados de la semana, Damion y Marta, que defenderán en solitario Gods Plan, de Drake, y Leave Me Alone, de Michael Jackson, respectivamente. La silla del cuarto miembro del jurado la ocupará Carlos Jean, y el programa contará con la actuación del escocés Tom Walker.