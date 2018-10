Paolo Vasile: “¿Quién dice que hay que hacer series de prestigio?”

Aunque en los últimos tiempos las series no sean la columna vertebral de la parrilla de Telecinco, donde los realities y el contenido derivado de ellos ocupa buena parte del prime time de la cadena, la apuesta por la ficción en Mediaset es firme. Así lo ha querido dejar claro el grupo en una presentación ante los medios donde han anunciado nuevos proyectos en marcha y han recopilado todos los títulos de ficción televisiva que tienen en cartera de cara a los próximos meses.

En total, Mediaset cuenta con 15 proyectos de ficción en marcha. A tres títulos ya conocidos por el público (La verdad, que regresa el miércoles 7 de noviembre; Vivir sin permiso, con su primera temporada en emisión y que ya prepara la segunda; y La que se avecina, con nuevos episodios listos para emitir), se suma Los nuestros 2, con tres episodios protagonizados esta vez por Paula Echevarría y Rodolfo Sancho. Además, el grupo tiene otros cinco proyectos ya en producción: la policíaca Brigada Costa del Sol, protagonizada por Hugo Silva y coproducida por Warner y Netflix; El Pueblo, comedia de los creadores de La que se avecina con el rodaje recién terminado; Señoras del (h)ampa, comedia negra todavía en fase de rodaje; el drama político Secretos de estado, ya ultimando su posproducción, y Lejos de ti, comedia romántica con Megan Montaner también en fase de posproducción.

Las protagonistas de 'Señoras del (h)ampa'.

A ellos se suman tres nuevos títulos que la cadena ha anunciado hoy. Juan Echanove y Elvira Mínguez protagonizan Desaparecidos, un drama policíaco centrado en un grupo de la Policía que investiga casos de desaparecidos. Roberto Álamo será el protagonista de Caronte, un expolicía que, tras salir de la cárcel y haber estudiado derecho, pretende defender a los que tienen todo que perder. Por último, Madres será un drama médico con marcado carácter femenino protagonizado por Belén Rueda, Aida Folch y Carla Díaz ambientado en un hospital materno-infantil. Además, tiene en desarrollo tres proyectos basados en libros: No soy un monstruo, de Carme Chaparro; Después del amor, de Sonsoles Ónega; y La infiel, de Reyes Monforte. "Buscamos la diversidad, no buscamos tanto géneros o tendencias como personajes e historias", dice Arancha Écija, directora de Ficción de Mediaset.

En la presentación, Paolo Vasile, consejero delegado de Mediaset España, ha comentado la estrategia del canal en referencia a las series. En referencia a las plataformas de televisión en streaming como Netflix, HBO España o Amazon Prime Video, Vasile asegura que para Mediaset "no son rivales, conviven con nosotros en el mundo de la comunicación. No han venido en plan enemistad, sino que necesitan de nosotros como nosotros les necesitamos a ellos, son compañeros de viaje". Además de llegar a acuerdos por los que algunas de sus series se pueden ver en esas plataformas una vez emitidas en abierto, otras como Brigada Costa del Sol son coproducciones (en este caso, con Netflix), e incluso productoras participadas por Mediaset, como Alea Media, producen directamente para un tercero (en este caso, HBO España con la serie Patria). "La venta de series ahora es importante para nosotros, pero estratégicamente es muy importante por la aparición de estos nuevos compañeros de viaje", añade Vasile.

Imagen de 'El pueblo'.

Preguntado por el éxito internacional de La casa de papel (Antena 3) y su influencia a la hora de que fuera se fijen más en el producto televisivo español, Vasile defiende que "siempre hay uno que abre la barrera y La casa de papel tiene un grandísimo mérito, ha llamado la atención sobre España y se han dado cuenta del buen nivel de producción de toda la ficción española", aunque puntualiza que también el cine español ha hecho mucho por abrir camino en el exterior.

Las tres novedades anunciadas por Mediaset son series con el esquema tradicional de un caso por capítulo, con policías, abogados y médicos como protagonistas. "Nosotros buscamos el éxito, no la innovación", alega el consejero delegado de Mediaset España. "Innovando en la televisión generalista hay que ser muy prudente. No somos revolucionarios, sino gente que dedica su vida a acompañar a otros", cuenta. "Nuestro objetivo es hacer televisión para los que ven la televisión. Lo que emite Mediaset tiene que ser generalista y cada vez más generalista como alternativa a otro tipo de factura ligada a un público más concreto", añade, para rematar: ¿"Quién dice que hay que hacer series de prestigio? El prestigio se consigue con el éxito". Dos ejemplos en los que insiste: Vivir sin permiso, de Telecinco, es la serie española más vista en esta temporada; y The Good Doctor ha sido todo un éxito en su emisión en abierto en esa misma cadena.

Además, Mediaset ha aprovechado la convocatoria para presentar Mediterráneo, sociedad que agrupa en una misma estructura a las productoras de contenidos audiovisuales, cinematográficos y digitales en las que participa la compañía: Telecinco Cinema, Megamedia, Supersport, La Fábrica de la Tele, Bulldog, Mandarina, Melodía Producciones, Alma y Alea Media.