‘Manifest’, otro extraño avión, otros extraños misterios

Perdidos marcó un antes y un después en la historia de las series televisivas por su propuesta, la forma en que los espectadores la consumieron y las innumerables teorías que generó una trama llena de misterios. Manifest (disponible en HBO España) se inscribe a ese después, pero a la serie producida por Robert Zemeckis y Jeff Rake no le importan las comparaciones. “Al revés, lo aceptamos como un hecho, casi un halago. Con los brazos abiertos”, comenta a EL PAÍS el actor Josh Dallas, al frente del reparto. “Nos gusta la comparación, porque Perdidos está en un pedestal, con lo que es un honor para Manifest aspirar así de alto. Y no es motivo de preocupación porque sabemos que somos diferentes”, añade.

Las similitudes saltan a la vista: un avión lleno de pasajeros desaparece en pleno vuelo sin dejar rastro. La diferencia, y donde Manifest entronca con otras producciones de ciencia ficción como Los 4400, es que el avión acaba apareciendo en su destino, pero las cosas han cambiado. Mientras que para la tripulación y el pasaje no ha sido más que un vuelo turbulento, para quienes seguían en tierra han pasado cinco años. “Jeff aprendió mucho viendo Perdidos, de lo que funcionó y también de sus puntos débiles. De ahí que Manifest sea una mezcla de Perdidos con This Is Us y Friday Night Lights”, sigue el intérprete.

Existen más elementos en esta mezcla. La nueva serie entronca con la ciencia ficción, pero, como describe su protagonista, va más allá. Plantea un marcado elemento de drama familiar en una trama que sigue a los pasajeros mostrando lo que se encuentran en sus vidas después de cinco años y lo que han dejado atrás. Y, como si de una aventura detectivesca se tratase, también sigue la investigación de lo que ha pasado, cómo pudieron desaparecer sin dejar rastro y cómo reaparecen sin que el tiempo haya pasado para ellos.

“Mi personaje, Ben Stone, es un hombre de familia, pero también un hombre de ciencia. Tiene dos hijos gemelos y está en ese vuelo buscando respuestas, una cura para su hijo que padece un cáncer terminal”, precisa Dallas.

Sin reventarle la historia a nadie, Stone encontrará ese tratamiento para su hijo, pero deberá que buscar otras respuestas para recuperar lo perdido en ese lustro: su hija ya es una mujer y su esposa ha rehecho su vida con otro. “En el fondo, Manifest es una serie que va de segundas oportunidades”, resume Dallas.

Hay otras conexiones con Perdidos. Rake es conocido en Hollywood por haber producido y escrito The Mysteries of Laura, la versión estadounidense de la serie española Los misterios de Laura. Ya había completado la sinopsis de Manifest, pero la televisión se encontraba entonces saturada de aspirantes a herederos de Perdidos.

La desaparición del vuelo 370 de Malaysia Air en marzo de 2014 con 227 pasajeros y 12 tripulantes a bordo y la expectación que despertó la noticia en todo el mundo devolvió el interés hacia su propuesta. Para entonces, el fenómeno Perdidos había sido diseccionado en todas sus formas sobre lo que funcionó y lo que no.

“No sé a donde vamos con la serie ni lo quiero saber. Quiero descubrirlo con mi personaje. Pero claro que Jeff lo sabe”, incide su protagonista. “Manifest es un largo camino hacia la luz, y te puedo asegurar que, después de Perdidos, nadie habría comprado la serie sin estar seguros de a donde se dirige”, concluye el actor, incidiendo en la principal crítica que esta última recibió en su día: su final y que hasta llegar allí parecía no tener un rumbo claro.