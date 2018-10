¿Qué ver hoy en TV? | Sábado 13 de octubre de 2018

20.30 / Cuatro

Liga de las Naciones: Holanda-Alemania

Desde el Johan Cruyff Arena, de Ámsterdam, retransmisión en directo del encuentro de la Liga de las Naciones que enfrenta a dos clásicos del fútbol europeo, Holanda y Alemania. Ambos equipos buscarán la victoria después de que el conjunto que dirige el exazulgrana Ronald Koeman perdiera ante Francia (2-1) y de que el equipo bávaro no pasara del empate sin goles ante los vigentes campeones del mundo.

21.30 / La 1, 21.30

‘Informe semanal’ viaja a Mallorca

Informe semanal entrevista en esta nueva entrega a afectados y expertos para analizar cómo se produjo la riada que ha costado la vida en Mallorca al menos a 12 personas. Además, el espacio informativo que conduce Pilar García Muñiz se traslada a Brasil para tomar el pulso a un país que vivirá la segunda vuelta de las elecciones el 28 de octubre y, por último, dará voz a algunos de los protagonistas de la nueva temporada teatral en España.

22.00 / DMAX

Ciencia e historia en ‘Big History’

Inmersos en el día a día pocas veces se cuestiona el origen de todo aquello que nos rodea o el significado de los comportamientos o diferentes evoluciones de la sociedad. Se piensa en el ahora sin reparar en que muchas de estas cosas guardan una cercana relación con hechos históricos relevantes. Big History ahonda en este terreno para poner de manifiesto cómo la vida cotidiana puede ser explicada a través de la historia y bajo una perspectiva científica. Entre las conexiones más curiosas están los actuales teléfonos móviles. Tras el hundimiento del Titanic por los fallos de conexión que se produjeron en las peticiones de rescate del barco a través del telégrafo, los científicos se afanaron por encontrar un nuevo sistema que no es otro que las ondas de radio que utilizan los móviles. Además, el Big Bang también tiene algo que decir respecto a estos aparatos puesto que su explosión dio origen a un elemento como el tantalio que se utiliza en una mínima parte en la fabricación de estos teléfonos.

22.30 / Sundance TV

‘Érase una vez en América’

Once upon a time in America. Estados Unidos, 1983 (217 minutos). Director: Sergio Leone. Intérpretes: Robert de Niro, Joe Pesci, James Woods.

Sergio Leone cerraba así su trilogía americana, que comenzó con Agáchate, maldito y continuó con Hasta que llegó su hora. Más que un filme de gánsteres al estilo del cine negro, esta producción -de casi cuatro horas de metraje e inspirada en la novela de Harry Greyes The hoods- es una profunda mirada en el tiempo, de su paso y sus consecuencias. Buenos intérpretes para un filme de imprescindible revisión.

23.40 / La 2

Revolución sexual en ‘La noche temática’

La revolución sexual ha redefinido las sociedades. Desde la píldora hasta la lucha feminista, desde la relajación de la censura hasta la introducción de la educación sexual en las escuelas. Abanderada por la generación del baby boom, transformó las relaciones hombre-mujer y liberó de forma permanente la moral. Para hablar del tema, esta entrega de La noche temática estrena dos documentales de producción francesa. En el primero, ‘El derecho al placer’, se muestra cómo la publicación en 1948 del informe Kinsey, el primer estudio revolucionario sobre el comportamiento sexual, marcó un punto de inflexión. Por primera vez, un estudio científico analizaba sin tabúes ni censura el comportamiento sexual de los hombres estadounidenses. En él se describían científicamente las prácticas sexuales y se cuantificaban. En el segundo trabajo de la noche, ‘Reinventar el amor’, se desvela cómo en las décadas de los sesenta y setenta la revolución sexual tomó un giro más social y legalista. No se trataba solo de cambiar las conciencias y la moral, sino también de transformar las leyes para lograr una mayor igualdad.

0.25 / Antena 3

'Thelma y Louise'

Thelma and Louise. Estados Unidos, 1991 (124 minutos). Director: Ridley Scott. Intérprtetes: Susan Sarandon, Geena Davis, Harvey Keitel.

Ridley Scott realizó uno de sus grandes trabajos en esta interesantísima road movie, que narra la aventura de dos mujeres cansadas de sus rutinarias vidas. Dinámicas protagonistas (Susan Sarandon y Geena Davis), excelente fotografía y un guion lleno de posibilidades para una cinta convertida ya en un clásico.