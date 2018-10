Un atentado yihadista en Bilbao deja siete muertos y un herido muy grave. Todo apunta a que un joven magrebí cuya familia llevaba viviendo en la ciudad vasca siete años es el autor. Comienza así la labor policial que, mientras busca al sospechoso, investiga también al entorno de este. La víctima número 8 es un thriller producido por Globomedia junto a dos cadenas autonómicas, Euskal Telebista (ETB) y Telemadrid —¡hacía tanto que esta no se arriesgaba, o se podía permitir, una serie así!—. Y es una ficción valiente, por el tema, por el momento en que lo hace y por el formato, con episodios de menos de una hora.

Creada por Marc Cistaré (Vis a vis, El barco...), se estrenó el miércoles —está disponible bajo demanda—, con casi un 13% de cuota de pantalla en ETB y un decente 3,8% en Telemadrid (la media de la cadena no llega al 5%). En su primer episodio casi todo funciona, aunque chirrían algunas cosas, como el momento en el que un periodista sin escrúpulos trata de vender por miles de euros una entrevista con la novia española del sospechoso a un periódico serio, casi como si se tratara de una exclusiva de la prensa rosa, o que nadie tenga acento vasco (que no es que todos tengan que tenerlo, obviamente). En tiempos de Fariña, que lo bordaron con todo lo que tenía que ver con lo gallego, nos hemos malacostumbrado. Pero no dejan de ser detalles menores al lado de una producción con ritmo, buenas actuaciones gracias a personajes interesantes, y la promesa de cumplir con el género y tratar de sorprender con giros inesperados a lo largo de sus ocho episodios con eficacia.

La audacia de La víctima número 8 está en tratar en una ficción española el yihadismo desde diversos puntos de vista, sin grandes exageraciones y con bastante tacto. Están muy recientes los atentados de Cataluña, los de París de 2015 o el recuerdo permanente de la masacre de Madrid de 2004. Pero era necesario abordar esta cuestión en España, y La víctima número 8cumple con creces. Y con la intención de entretener. Y desde dos canales autonómicos. Bravo.