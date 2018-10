¿Qué ver hoy en TV? |Miércoles 3 de octubre de 2018

21.00 / Movistar Liga de Campeones

Atlético y Barcelona, en Champions

Después de la jornada de ayer, en la que jugaron Real Madrid y Valencia, los otros dos equipos españoles que disputan la Champions tienen dos difíciles citas. El Atlético de Madrid recibirá en el Metropolitano al Brujas (Movistar Liga de Campeones 1). Los del Cholo quieren seguir invictos en la máxima competición. A la misma hora (Movistar Liga de Campeones 1), el Tottenham Hotspur y el Barcelona se enfrentarán en Wembley.

21.00 / La 2

Un paseo por los ritmos urbanos

Con el objetivo de presentar las culturas urbanas en televisión, vuelve a La 2 Ritmo urbano, espacio en el que tienen cabida múltiples tipos de expresiones artísticas. La sexta temporada del programa cuenta con un nuevo presentador. El Chojín cede el testigo a Arkano, campeón mundial de freestyle —una de las modalidades del rap— y todo un referente en la improvisación de ese estilo que, en esta primera entrega, entrevistará a su colega Erika Dos Santos.

22.00 / La 2

‘Río Bravo’

Estados Unidos, 1959 (135 minutos). Director: Howard Hawks. Intérpretes: John Wayne, Dean Martin, Ricky Nelson.

Título legendario del Lejano Oeste, Howard Hawks rueda uno de los trabajos más sorprendentes de su amplia carrera, cuya acción se sitúa entre los muros de la prisión de un pequeño pueblo en la que un sheriff encierra a un peligroso forajido, y relega la acción a un segundo plano, apostando por centrarse en el perfil psicológico de sus trabajados personajes. Excepcionales interpretaciones, sobre todo las de John Wayne y Dean Martin, para un inolvidable wéstern, una de las cumbres del género.

22.00 / Telecinco

Dos jóvenes vidas están en juego

Doble cita con The Good Doctor, serie centrada en el personaje de Shaun Murphy, joven cirujano con autismo y un gran cociente intelectual. En el primer episodio, titulado ‘Ella’, se sorprende al descubrir que un joven enfermo de cáncer se identifica como una niña, aunque biológicamente es un varón. En el segundo, ‘De corazón’, una paciente ha estado confinada en su casa toda su vida debido a una rara afección.

22.30 / La 1

El rock vuelve a ‘Operación Triunfo’ con Tequila

¿Alfonso o Sabela? Operación Triunfo vivirá >esta noche la primera expulsión de esta edición. Ambos tendrán que defender en solitario una canción (All of Me, de John Legend, y Benditas feridas, de Rosa Cedrón, respectivamente) y convencer al público de que deben continuar en la Academia. Además, el programa conducido por Roberto Leal contará con las actuaciones de Lola Índigo (Mimi, concursante de OT 2017) y la mítica banda de rock Tequila, que interpretará en directo un recopilatorio de sus temas clásicos. En el jurado también habrá novedades, la cantautora Rosana, que sustituye a Ana Torroja, y Julia Gómez Cora como cuarto miembro del jurado. Esta semana los 16 concursantes abrirán la gala cantando Bonito es, popular tema de Los

22.30 / Neox

Recuerdos de una familia moderna

Para calentar motores y antes del estreno de los capítulos de la décima temporada —el próximo miércoles—, Modern Family ofrecerá el especial ‘¡Esperando Modern Family T10!’, que repasa los mejores momentos de la anterior entrega. Los espectadores podrán así repasar episodios como los titulados ‘La vida en el lago’, ‘Sexo, mentiras y kickball’, ‘La calabaza de Phil Dunphy’, ‘Roces con la fama’, ‘Mano dura’, ‘La cabañita’, ‘Mi querida familia’ o ‘Juegos mentales’.