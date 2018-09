La información del tiempo puede ser aterradora. No solo por el cambio climático, sino también por las simulaciones en 3D con las que The Weather Channel explicó a sus espectadores la llegada del huracán Florence. En una de ellas, una reportera parecía quedar rodeada de un muro de agua de más de dos metros de altura.

Al hilo de este vídeo, la web The Verge recuperaba otro ejemplo de realidad mixta en el que la misma cadena mostraba los posibles efectos de un tornado. En un momento incluso caía un coche (virtual) en el plató. El presentador simulaba asustarse, imagino que con el objetivo de empatizar con los espectadores que acababan de sufrir un infarto.

Las posibilidades de esta tecnología son muchas y no solo para la información del tiempo. Desde ver cómo quedará una calle después de unas obras hasta explicar un conflicto bélico, por ejemplo. Pero el peligro también es evidente. Seamos sinceros: no podemos tener cosas bonitas. Siempre acabamos rompiéndolo todo.

No me extrañaría poner la tele a las nueve y que arrancara Las noticias 2: la venganza del telediario. Voz en off: “Pensaba que sería un día tranquilo, pero no contaba con… la actualidad”.

El informativo comenzaría con una explosión. El estudio está en llamas y Scarlett Johansson se arrastra hasta la mesa. Completamente calcinada, empieza a hablar: “Buenas noches. ¿Es peligroso dejar el gas abierto si nos vamos de vacaciones? Hoy resolveremos esta duda”. Johansson da paso a Jason Statham, que está surfeando rodeado de tiburones: “Pero antes, hablemos de los planes del Ministerio de Agricultura y Pesca”.

A lo largo de media hora presenciaríamos varios tiroteos y se amontonarían los cadáveres sobre la mesa de los presentadores. El telediario concluiría con un avión estrellándose en el plató. “Hoy no ha pasado nada parecido —advertiría, muy serio, Statham—, pero mañana le podría ocurrir a usted”. Música de James Bond. Letras sobreimpresas: “La información volverá mañana a mediodía con Las noticias: el retorno de la sobremesa”. Fundido a negro.