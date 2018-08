¿Qué ver hoy en TV? | Martes 7 de agosto de 2018

8.30 / Eurosport y Teledeporte

Europeo de Atletismo

Marcha, relevos, saltos de altura, velocidad… La 24ª edición del Campeonato Europeo de Atletismo arrancó ayer con una amplia representación española que luchará hasta el domingo 12 de agosto por hacerse con el mayor número de medallas. Tanto Eurosport como Teledeporte han preparado una amplia programación para retransmitir en directo cada una de las variadas disciplinas que se incluyen en esta relevante cita que tendrá lugar en Berlín y en la que 48 deportistas serán proclamados campeones continentales. Las calles de la capital alemana y su imponente Estadio Olímpico serán los escenarios donde los espectadores podrán ver a Bruno Hortelano y Orlando Ortega al frente del equipo español, compuesto por un total de 96 atletas.

22.00 / TCM

‘Gilda’

Estados Unidos, 1946 (109 minutos). Director: Charles Vidor. Intérpretes: Rita Hayworth, Glenn Ford, George Mackready.

Uno de los grandes mitos de Hollywood. Charles Vidor fue el encargado de dirigir a la explosiva pareja formada por Rita Hayworth y Glenn Ford en este impresionante melodrama que conserva algunas de las escenas más conocidas del cine mundial, como la famosa bofetada. Excelentes interpretaciones, conocidísimas canciones y una dirección exquisita para un filme que superó la condición de cine para convertirse en todo un fenómeno sociológico.

22.30 / La Sexta

‘Míos, tuyos y nuestros

Yours, mine and ours. Estados Unidos, 2005 (90 minutos). Director: Raja Gosnell. Int.: Dennis Quaid, Rene Russo, Sean Faris.

Él es viudo y ella también. Un buen día deciden compartir sus vidas. Solo hay una pequeña o gran dificultad: entre los dos suman la escalofriante cifra de 18 hijos. Una discreta, aunque entretenida, comedia de enredos que toma como base el divertido filme protagonizado en 1968 por Henry Fonda y Lucille Ball.

22.35 / La 1

El secuestro planea sobre ‘Sabuesos’

Segunda entrega de Sabuesos, serie que estrenó el pasado martes TVE como lo más visto de la noche, con 1,5 millones de espectadores (11,2%). En esta nueva entrega, ante la prolongada ausencia de Salva, Alberto asume el rol paterno de su hermano en la familia y lleva a Raúl a un refugio de animales. Allí van a ver actuar a Facu, un famoso loro de una especie en peligro de extinción y que es objeto de las envidias de más de uno.

22.45 / Cuatro

Más intrigas en ‘9-1-1’

Esta noche en ‘Luna llena (de lo más espeluznante’, título de la nueva entrega de 9-1-1, la serie con el sello de Ryan Murphy que aborda el día a día de un grupo de profesionales que trabajan en la primera línea de teléfono del servicio de emergencias 911, la luna llena mantiene ocupado al equipo con algunas de las llamadas más locas hasta el momento: Athena se enfrenta a un peligroso criminal, Abby ayuda a investigar la muerte de alguien que llamó por teléfono y Bobby Buck se entretiene en un estudio de yoga para embarazadas.