¿Qué ver hoy en TV? | Domingo 5 de agosto de 2018

16.45 / Gol

Stuttgart-Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid del Cholo Simeone, dentro de su preparación antes de la Supercopa de Europa que jugará el día 15 contra el Real Madrid, disputará su antepenúltimo encuentro de la pretemporada ante el Stuttgart, que celebra el 125º aniversario de su creación. El conjunto madrileño se verá esta tarde las caras con el club alemán en Sttutgart, ciudad en la que los rojiblancos conquistaron la Recopa de Europa de 1962.

21.30 / La Sexta

La labor de las ambulancias

El equipo de Ambulancias en el corazón de la ciudad acompaña esta seman al Sistema de Emergencias Médicas (SEM) en el protocolo de atención de una joven que se ha intentado suicidar y ha quedado atrapada debajo de un vagón del metro de Barcelona. El programa mostrará otras actuaciones del SEM, como un caso de hipoglucemia sufrida por un hombre en una panadería, un ictus en plena calle y una obstrucción intestinal.

22.00 / Telecinco

‘La vida de Pi’

Life of Pi. Estados Unidos, 2012 (127 minutos). Director: Ang Lee. Intérpretes: Suraj Sharma, Irrfan Khan, Rafe Spall.

Con su pausada forma de entender el cine, Ang Lee (Sentido y sensibilidad), dirige esta curiosa fábula basada en la novela homónima de Yann Martel y protagonizada por el debutante Suraj Sharma. Un oscarizado drama espiritual lleno de aventuras en el que destacan sus excelentes efectos especiales y su envolvente fotografía.

22.00 / 0#, 22.00

Misterio con el sello de Agatha Christie

En la Navidad de 1954, Rachel Argyll, una mujer de la alta sociedad británica, es asesinada. Durante la investigación, la policía encuentra las huellas de su hijo adoptivo, Jack, quien es arrestado y condenado. Dieciocho meses después, todo quedará en entredicho. Así arranca la serie de tres capítulos Agatha Christie: Inocencia trágica, tercera adaptación que la directora Sarah Phelps hace de una obra de la novelista para la BBC tras Testigo de cargo y And Then There Were None (la novela que en España se tituló Diez negritos). La escritora rompió en Inocencia trágica, publicada en 1958, con el estilo de anteriores trabajos y se centró, sobre todo, en la psicología de los personajes. Bill Night, Matthew Goode y Anna Chancellor encabezan el reparto.

23.40 / TCM

‘El halcón maltés’

The maltese falcon. Estados Unidos, 1941 (96 minutos). Director: John Huston. Intérpretes: Humphrey Bogart, Mary Astor, Sidney Greenstreet.

Asesinatos y robos se dan cita en este interesantísimo filme, que se convirtió por méritos propios en todo un clásico del cine negro. El debut del cineasta John Huston en el mundo del largometraje no pudo contar con otros actores más oportunos que los que aquí se dan cita, destacando por encima del resto la interpretación del gran Humphrey Bogart, genial en todas las escenas. Un brillante ejercicio de suspense que complacerá a todos los amantes del buen cine.