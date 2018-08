¿Qué ver hoy en TV? | Viernes 3 de agosto de 2018

22.00 / TCM

Especial Robert de Niro

“Cuando te vas haciendo mayor no puedes aspirar a hacer los papeles que ahora hace Ryan Gosling”, afirmó admitiendo el inevitable paso del tiempo. Pero él sigue al pie de la brecha. Ha trabajado nuevamente a las órdenes de Martin Scorsese en The Irishman y haciendo de abuelo en War With Grandpa. Como productor tampoco para, está detrás de la película sobre el cantante Freddie Mercury y el grupo Queen que se titula Bohemian Rhapsody. A los 75 años, el nombre de Robert De Niro sigue siendo un reclamo más que suficiente para pagar una entrada de cine. Un verdadero camaleón con un inmenso talento que los espectadores de TCM podrán disfrutar todos los viernes de agosto con títulos como Despertares, Frankenstein de Mary Shelley, El cazador y El cabo del miedo.

22.00 / Movistar Estrenos

‘Ferdinand’

Estados Unidos, 2017 (106 minutos). Director: Carlos Saldanha.

Ahora, Carlos Saldanha, responsable de títulos como Río y las primeras entregas de la taquillera saga Ice Age, adapta a la gran pantalla El cuento de Ferdinando, del escritor Munro Leaf y el ilustrador Robert Lawson. Y aunque no es uno de sus trabajos más redondos, sí presenta alicientes suficientes como para verla. Nominación al Oscar al mejor largometraje de animación.

22.10 / Antena 3

‘El quinto elemento’

The fifth element. Estados Unidos, 1997 (118 minutos). Director: Luc Besson. Intérpretes: Bruce Willis, Gary Oldman, Ian Holm, Milla Jovovich.

Hasta ahora eran cuatro los elementos conocidos: el fuego, el aire, el agua y la tierra. Pero cada cinco mil años se abre una nueva dimensión que incorpora un terrible quinto elemento, la antivida. En un mundo en el que no abundan los héroes, un aerotaxista neoyorquino toma el mando e intentará salvar al mundo. Una entrega de ciencia-ficción realmente conseguida y visualmente perfecta, en la que se concentran talentos de la talla de Dan Weil, a cargo del diseño de producción; Luc Besson (El gran azul y León, el profesional), a cargo de la dirección; Jean-Paul Gaultier, vestuario, y Mark Stetson, un veterano en el campo de los efectos visuales que ha trabajado en producciones tan emblemáticas como Blade runner. Un futuro lleno de acción en el que Bruce Willis se defiende a las mil maravillas. Buena.

22.10 / La 1

Cofrentes, nuevo destino el ‘El paisano’

Esta semana, El paisano se dirige a Cofrentes, un pueblo del interior de la provincia de Valencia, para pasar tres días con sus vecinos, vivir intensamente su día a día y disfrutar de una de sus fiestas tradicionales: la maderada. Durante sus primeras 48 horas en Cofrentes, Pablo Chiapella conocerá a dos cofrentinos que le darán las instrucciones básicas para vivir la fiesta al máximo. Pero también tendrá tiempo de soltar adrenalina bajando en piragua por el río Cabriel.

0.05 / La 2

Concurso de piano Paloma O’Shea

RTVE sigue colaborando en la difusión de este certamen, creado en 1972 y considerado uno de los más prestigiosos del mundo en su especialidad. La final, que se celebrará hoy y mañana dentro del marco del 67º Festival Internacional de Santander, contará con los seis finalistas elegidos por el jurado, acompañados por la Orquesta Sinfónica de RTVE bajo la dirección de Miguel Ángel Gómez-Martínez. Además, La 2 retransmitirá el domingo (19.00) la gala de clausura y entrega de premios.