España, fuera de juego en la ultra alta definición

Los avances tecnológicos en el sector audiovisual están espoleados por grandes citas deportivas. Juegos Olímpicos y Mundiales de fútbol son espectáculos de alcance global y, como tales, el mejor escaparate para la industria. Las retransmisiones en directo y las señales en alta definición han sido impulsadas por el deporte. Las imágenes han cobrado una nueva dimensión con las cámaras ubicadas en los tableros de las canastas de baloncesto o en los monoplaza de fórmula 1.

La cita de Rusia ha tenido su hito tecnológico, y no solo por el estreno del VAR (video assistant referee). Este ha sido el Mundial de la ultra alta definición (UHD), un sistema conocido como 4K porque multiplica por cuatro la calidad de las imágenes. En España, sin embargo, el campeonato, difundido por Mediaset, no ha dado el salto tecnológico. “No se ha podido disfrutar en 4K, lo que convierte a nuestro país en uno de los pocos donde esto no ha sido posible”, comenta Luis Sahún, director general de la compañía europea de satélites SES-España.

Este fracaso es consecuencia del proceso de digitalización de la televisión, que en España se ha centrado fundamentalmente en la TDT “sin tener presente los trances que dicha tecnología ha pasado, y sigue pasando, con los sucesivos dividendos digitales y las consecuentes limitaciones de su espectro y de su ancho de banda para transmitir señales como la UHD”, explica Sahún.

Otras cadenas europeas, como la BBC británica, tienen una clara apuesta por la innovación. El debut de Inglaterra en Rusia se difundió en UHD. “Con los medios de transmisión bien asentados, la BBC analiza ahora cómo Internet puede ayudar a la compañía a mejorar la difusión de sus contenidos”, expuso Andy Quested en la Quinta Conferencia de UHD celebrada en Londres tras el inicio del Mundial.

A través de los satélites de SES, Canal + (Francia), Sky Deutschland (Alemania), Canal Digitaal (Holanda) y Oi (Brasil) han retransmitido el Mundial en UHD, un sistema que ofrece una espectacular nitidez de imágenes. Los expertos consideran que esta norma ha alcanzado la mayoría de edad. Su implantación a gran escala exige ahora la meticulosa planificación por parte de la industria.

El Mundial ha impulsado la venta de televisores K4, según la compañía de investigación de mercado Gfk, lo que pone de manifiesto el vínculo entre el consumo vinculado a este electrodoméstico y un gran evento deportivo. En lo que va de 2018 se han vendido más televisores con 4K que en todo 2016.