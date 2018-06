Hannah Murray avisa de que el final de ‘Juego de Tronos’ no será “un cuento de hadas”

La última entrega de Juego de Tronos, la serie de televisión de fantasía y acción medieval creada por David Benioff y D. B. Weiss en base a las novelas del escritor estadounidense George R. R. Martin, guarda emociones fuertes para su final.

La actriz Hannah Murray, que encarna al personaje de Gilly, ha revelado a la web de seguidores de la serie Watchers on the Wall que encontró los guiones de los últimos capítulos "satisfactoriamente sorprendentes". "No es un final feliz de cuento de hadas de ninguna manera", avisa la actriz.

Murray ha explicado que en el tramo final de Juego de Tronos "sabía que debía esperar lo inesperado" y que no se iba a encontrar en el guion con un devenir de la histora "demasidado obvio". "Bueno, no puede ser eso, pero no sé lo que será", ha dicho, "y creo que es una temporada final realmente maravillosa".

Las declaraciones de Murray sobre el final de la serie, cuyo rodaje esta previsto que finalice este mes de junio y llegará a las pantallas en 2019, se suman a las de otros compañeros de reparto que han alertado a los seguidores de Juego de Tronos sobre los golpes de efecto que les esperan en los últimos capítulos. "Woow, lo han conseguido", fue lo que dijo Nikolaj Coster-Waldau tras leer los guiones, mientras que Emilia Clarke declaró que "estaba jodida" con la impresión que dejará su personaje.